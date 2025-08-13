“La cabeza, más fría que las cheves”.

Dagoberto Gama en su personaje de Temo

Dagoberto Gama es uno de los grandes actores de México y forma parte de una generación de profesionales de la actuación con presencia a nivel internacional. Su carrera ha sido bien cuidada y su experiencia en el teatro, el cine y la televisión, le dotan de una formación sólida, de una capacidad histriónica especial para encarnar personajes que, en cualquier otra persona jamás hubiesen adquirido la trascendencia que hoy tienen. Su lista de filmografías, participaciones televisivas y teleseries es contundente, basta con referenciar El Violín, El Viaje del Teo, El infierno, Gritos de muerte y Libertad, El encanto del águila, Hernán, La Reina del Sur, La ruta blanca, Señora Acero, entre otras de gran éxito, para darse cuenta de su talante. En esta ocasión su actuación en Los Gringo Hunters, no es la excepción. Los Gringo Hunters es una coproducción entre Estados Unidos y México, creada por Jorge Dorantes y Scott Gold con la producción de Imagine Entertainment, Redrum y Woo Films. En el inicio de la serie Dagoberto Gama interpreta a Temo, el líder del grupo de seguridad e inteligencia de la Unidad de Enlace Internacional en México quienes comienzan a perseguir “Gringos” delincuentes que cruzan la frontera para gozar de impunidad, pero ese discurso se viene abajo porque encuentran en suelo mexicano el rostro de la justicia. Y en este comentario centro mi atención porque la serie rompe con la narrativa y el estereotipo que hay sobre nuestro país.

TE RECOMENDAMOS: ARQUETIPO FUTBOL Limosnita mundialista

Los criminales norteamericanos que huyen también de un sistema de justicia deficiente son capturados por la eficacia de un sistema mexicano que ha sido señalado por sus vicios y defectos, pero que en esta serie muestra la otra cara de la moneda. Los Gringo Hunters llega en un momento pertinente también para el momento político mexicano actual porque plantea el éxito que, en materia de seguridad puede generar la cooperación y el entendimiento entre ambos países y coloca en la balanza un hecho irrefutable: México y Estados Unidos se necesitan y pueden hacer mucho en el campo de la cooperación internacional porque la corrupción tiene un camino de ida, pero también de vuelta. La serie se basa en hechos reales y en el antecedente de la unidad de inteligencia que The Washington Post reveló a través de un artículo de investigación del periodista Kevin Sieff y las referencias a este prestigioso medio de prensa son notables durante la serie que tiene una producción de la más elevada calidad. Estructurada en 12 capítulos, la serie está llena de vueltas de tuerca, de giros sorprendentes y de intrigas que mantienen cada vez más tenso el arco dramático de tal suerte que, contrario a lo que sucede en otras producciones, ésta se fortalece en cada capítulo hasta llevarnos al máximo de nuestras emociones. Y en esto mucho tiene que ver la presencia actoral de Dagoberto Gama, quien en el primer capítulo marca una pauta importante que se mantendrá en el centro del drama. En ese primer episodio, destacable es la participación del gran periodista Carlos Puig, quien le da un toque excepcional a la entrevista que realiza a José María Yazpik en su papel de Joaquín Meyer-Rodríguez. El peso de la serie recaerá en un elenco formidable: el agente Nico Bernal (Harold Torres), Gloria Carbajal (Mayra Hermosillo), Beto (Manuel Masalva), Archi (Andrew Leland Rogers) y (Regina Nava) Camila. Sus antagónicos centrales, el ya nombrado y también excelente actor José María Yazpik, Gerardo Trejoluna como Ortega y Sebastián Roché como Padre Murphy. Los Gringo Hunters es sin lugar a dudas una serie que, en poco tiempo será de las indispensables en la historia de las producciones internacionales. Incluye participaciones valiosas de grandes actores de ambos países: Jessica Lindsey (como Anne), Dean Simone (Larry Case), Dean Jagger, Enrique Arreola, Damián Alcázar, Julio Bracho, Omar Chaparro, Brooks Crouse y Russell Moeller.