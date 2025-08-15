Impulso a Políticas de Cuidados en Empresas y Parques Industriales

La Secretaría de Economía (SE), que encabeza Marcelo Ebrard, en colaboración con el BID, CEPAL, ONU Mujeres y el sector privado, está promoviendo la integración de políticas de cuidados en empresas y parques industriales como un eje estratégico para la inclusión y el crecimiento sostenible.

Esta iniciativa busca reducir las brechas de género en la participación laboral, que en América Latina y el Caribe se mantiene en 65% para mujeres frente a 90% de los hombres, y que, según estimaciones del BID, podría traducirse en un aumento del PIB de entre 4% y 15% si se lograra cerrar. La estrategia contempla regulaciones progresivas, proyectos piloto y alianzas con empresas para incorporar servicios de cuidado y conciliación en el entorno laboral. Durante un taller de trabajo convocado por la SE, se presentaron la Estrategia de Género para la Política de Desarrollo Productivo de México y buenas prácticas internacionales, con el objetivo de recabar recomendaciones del sector privado para diseñar un marco normativo efectivo. Participaron líderes de compañías como Walmart, Grupo Bimbo, Amazon, Mercado Libre, Bayer, Iberdrola, Danone, Flex y Coppel, así como organismos internacionales como ONU Mujeres, UNICEF, la OIT y la propia CEPAL, destacando la importancia de alinear los esfuerzos empresariales con políticas públicas para cerrar brechas de género y fortalecer la productividad. El enfoque de la política empresarial de cuidados no sólo representa un compromiso social, sino también una estrategia de competitividad y sostenibilidad para el sector privado.

La finalidad es que esta Estrategia de Género para la Política de Desarrollo Productivo de México, sea alineada con el compromiso anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde hoy van por mil Centros de Desarrollo y Cuidado Infantil (CECIs) en coordinación con el IMSS. Objetivo que sólo podrá alcanzarse mediante una colaboración activa y sostenida con el sector empresarial, como aliado estratégico para avanzar en la construcción de un entorno productivo más inclusivo y equitativo.

Adiós GE. General Electric Appliances (GEA) anunció un giro estratégico relevante para su cadena de suministro global, al confirmar que trasladará la producción de refrigeradores, cocinas de gas y calentadores de agua desde China y México hacia EU. El plan forma parte de una inversión superior a los 3 mil mdd —la segunda más grande en su historia— destinada a expandir y modernizar sus plantas en Kentucky, Georgia, Alabama, Tennessee y Carolina del Sur durante los próximos cinco años. La decisión no sólo busca reducir la dependencia de la manufactura en el extranjero, sino también fortalecer la capacidad productiva nacional, mejorar tiempos de entrega y responder con mayor agilidad a la demanda local.

Con esta reconfiguración, la compañía espera crear más de mil empleos y optimizar procesos mediante manufactura esbelta, capacitación avanzada de personal y automatización. Para México, el anuncio implica la eventual pérdida de líneas de producción y empleos vinculados, lo que podría impactar a proveedores locales, mientras que para el mercado estadounidense representa un paso más en la tendencia de relocalización industrial (reshoring) que gana fuerza en sectores clave. Así las cosas.

Voz en off. La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) respalda la relevancia de las medidas implementadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de México para combatir fraudes dirigidos a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos y miembros de clubes vacacionales en el país. Imperativo que esta gremio ponga también orden y haga saber lo que sucede para no tener que depender del extranjero que resuelva esto donde innumerables mexicanos están en este esquema de fraude. Estas acciones, anunciadas de manera conjunta por autoridades de ambos países, incluyen sanciones contra personas y empresas vinculadas a grupos criminales especializados en este tipo de estafas, con el objetivo de frenar la actividad ilícita y proteger a los consumidores extranjeros que invierten en el sector turístico mexicano. La urgente cooperación bilateral no solo envía un mensaje firme contra las prácticas fraudulentas, sino que también representa un paso estratégico para reforzar la reputación internacional de los destinos nacionales, consolidar la confianza de los inversionistas y asegurar que el segmento de tiempos compartidos continúe siendo un motor de ingresos, empleo y competitividad para la economía mexicana. Y como bien decimos, sí se sabía de esto, incluso nombres y personales que lo realizaban porqué se quedaron callados. Ahora tendrá que haber señalamientos más que aplausos que festejan con sombrero ajeno…