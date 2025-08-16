Madre de corazón atómico (Seix Barral, 2024), del narrador, ensayista y poeta Agustín Fernández Mallo (La Coruña, España, 1967) —Premio Europeo de Literatura 2022 por el Proyecto Nocilla— tiende un subterfugio: toma prestado el título de un fonograma del grupo británico de rock progresivo Pink Floyd (Atom Heart Mother, 1970) en una coartada para hacer un recorrido por un siglo de historia de España a través de recuerdos familiares con el padre como centro en los contextos de la Guerra Civil, la posguerra, la democracia y la irrupción del nuevo siglo.

Libro y álbum comparten la imagen de una vaca en la portada; pero, la vaca del libro es tramposa: está configurada a partir de un gabán y una camiseta que cuelgan de una tendedera. El padre, veterinario de profesión, quien jamás se interesó por Pink Floyd ni por el rock progresivo, cuando vio la carátula de la placa le describió al hijo la taxonomía del animal. El disco se convierte en un referente nostálgico de la presencia/ausencia del padre en las turbaciones del hijo.

Agustín Fernández Mallo narra episodios de la vida de su padre, personaje que en los años 70 se fletó en un itinerario con destino a Estados Unidos con el objetivo de llevar 300 vacas en una aeronave hasta Galicia para mejorar la genética de la vacada local. Reconstrucción de varias historias familiares: crónica de los abuelos durante la Guerra Civil y otras peripecias que se entretejen con el recorrido hecho por el propio Fernández Mallo a Estados Unidos en el que revive el viaje de su padre. Mismo rumbo incitado tal vez por encontrar las huellas de experiencias compartidas, transposición en las zonas entrañables de las reminiscencias en enlace con un intervalo infinito de dos seres identificados por un ímpetu: padre e hijo se reflejan en el mismo espejo.

Sí, es cierto: este libro es el más asequible de Fernández Mallo, autor caracterizado, a veces de manera irónica, como postmoderno y alternativo. Licenciado en Ciencias Físicas rotula en el año 2000 el término poesía postpoética en que establece vínculos entre arte y ciencias: propuesta evidenciada en Ya nadie llamará como yo & poesía reunida (2015) y en el ensayo Postpoesía, hacia un nuevo paradigma (2009). Despliegue de franjas eruditas que proyectan, para algunos, cierta jactancia gratuita; y para otros, una sugestiva mirada heterodoxa de la literatura.

El lector tiene en sus manos una historia tierna de redundadas franjas emocionales a través de una acuciante exploración sobre la memoria (“La memoria es literatura o no es”, asevera Fernández Mallo), la vida y la muerte desplegada en una prosa que enrama códigos del ensayo, la crónica y la novela. Páginas sin dolos ni trochas sentimentales. El libro más personal del autor, quien inquiere en gestos de apariencia anodina, pero que se imbuyen en el sentido que tiene la muerte no como lo conclusivo de una ruta, sino como un comienzo: la última y más edificante lección de vida de un ser querido. Impresionante espiral narrativa sobre el amor y la familia. “Es entonces cuando la muerte se instala no como un hecho sino como un cuerpo presente y escurridizo”. Consonancias del duelo en las sinuosidades de la evocación a través de las veredas del antes, el después y el absolutamente después.

Madre de corazón atómico

Autor: Agustín

Fernández Mallo

Género: Novela

Editorial: Seix Barral, 2024

Madre de corazón atómico ı Foto: Imagen: Especial