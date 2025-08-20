El último tren

Ruido, burlas y descontento en la afición de Pumas. Ante la inminente llegada del delantero que a los universitarios les urgía, el nombre de José Juan Macías terminó decepcionando a la parcialidad felina. Las lesiones, un paso gris por el Getafe y un reciente desaire por el Valladolid, club en el que estuvo a prueba hasta hace unos días, JJ Macías llegará con todas las apuestas en contra. Para Pumas y su entrenador, Efraín Juárez, será una losa que podría costarles caro, pero si hay un club que podría revivir la carrera del que en su momento era la gran apuesta por el futbol mexicano, ése es el Club Universidad.

Vaya realidad viven las fuerzas básicas en Pumas, primero con el debut atropellado del portero Parra y ahora, con la urgencia de cara al gol, no hay ningún delantero de la cantera puma que pueda hacerle sombra a Guillermo Martínez. Ante esa situación, y las plazas de extranjeros ocupadas, los de la UNAM optaron por entablar charlas con José Juan Macías, quien pintaba para figura. Ahora, no sólo se trata de las fuerzas básicas de Pumas, la formación y consolidación de “nueves” en nuestro futbol son infames, razón por la que los killers que alinean en la Liga MX son casi todos extranjeros, o tal vez ése es el motivo por el que no tenemos delanteros de área. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?

La estadística que impulsó sin duda alguna a Macías para enrolarse con los Pumas es la que acompaña a otros jugadores que llegaron con nulas expectativas al cuadro del Pedregal y que con el paso del tiempo, lograron que sus carreras tomaran un segundo aire. Casos como el de César Huerta, que prácticamente llegó como un jugador que no podría darle mucho a Chivas y se optó como moneda de cambio para que el cuadro de Guadalajara fichara a Alan Mozo, que parecía ir en carrera ascendente y hoy se encuentra en un bache junto con todo el equipo rojiblanco.

Hoy la historia cuenta que Huerta logró dar el salto a Europa y está en el grupo de jugadores considerados para el Mundial 2026. Mozo, por su parte, parece haberse estancado. Otro caso es el de Johan Vázquez, quien llegó con bajo cartel y también generó cuestionamientos, por el modelo que maneja Pumas de darle primero oportunidad a los canteranos antes que otros fichajes de mexicanos. Pero, nuevamente, el desenlace sería favorable para Johan que, tras sus buenas actuaciones, lo catapultaron a la selección y hoy es capitán del Génova de la Serie A.

En este momento la urgencia es para ambas partes, Pumas necesita un delantero que pueda marcar diferencia y, al mismo tiempo, motivar a Guillermo Martínez para que a través de la competencia por la titularidad, pueda ser nuevamente ese delantero matón que, incluso, lo llevó a Selección Mexicana. Y para José Juan Macías, puede ser la última oportunidad, y no sólo hablando del Mundial, que ya es casi imposible, sino de su carrera profesional en Primera División.

A propósito de goles y goleadoras, el próximo domingo a mediodía , el América femenil recibirá al Barcelona, en un partido de exhibición que será todo un deleite para el aficionado y que valdrá la pena asistir (el boletaje ya está a un 70% vendido). La escuadra catalana es una de las mejores del mundo y el América hoy domina la liga local, por lo que se espera un duelo de buen futbol y goles.