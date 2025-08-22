Atentado, sin autor intelectual ni motivo

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Igual que en casos anteriores y de algunos más recientes —como el de Ciro Gómez Leyva, que afortunadamente logró sobrevivir— en el atentado a Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, cercanos colaboradores de la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, ejecutados a plena luz del día, y de que algunos o más participantes serán detenidos, consignados y hasta condenados, será difícil que se llegue a saber quién les disparó, por orden de quién y por qué.

De que seguirán las investigaciones para dar con el profesional que los abatió, y de quien lo ideó, financió y ordenó, como lo anunciaron Omar García Harfuch y Pablo Vázquez Camacho, secretarios de Seguridad de los Gobiernos federal y capitalino, respectivamente, y Bertha Alcalde Luján, fiscal local, no hay ninguna duda, pero no de que se esclarezca el motivo, el cual, desde que ocurriera, se ha considerado una amenaza directa a la gobernante morenista que seguirá latente.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Hasta el último minuto de la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez mantuvieron su propuesta de anular la desaseada elección del Poder Judicial, al considerarla ilegal por el uso público y escandaloso de acordeones con nombres de candidatos a juzgadores por los que debería votarse, que fue rechazada por tres de sus colegas, incluida la presidenta de ese organismo, Mónica Soto, que al ser mayoría, no dudaron en validarla.

El argumento de éstos fue el mismo desde el inicio de la distribución pública de esos acordeones, masiva y descaradamente a los posibles votantes con los nombres de candidatos a jueces, magistrados y ministros que “coincidentemente” ganaron, pero que como eso no fue debida y suficientemente comprobado para invalidar el desaseado proceso, lo aprobaron.

Con una inversión extranjera de 34 mil 265 millones de dólares, el segundo trimestre de este año, la Presidenta Sheinbaum se ufanó ayer de que “ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”, suma que supera la de 31 mil 096 de 2024 y al de 2017, que fue de 15 mil 645 mdd, cuando se decía que, si aumentaban los salarios, habría inflación, que calificó de “mito del oscurantismo neoliberal”.

Tras 10 años, Vidulfo Rosales, quien ha sido abogado representante de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, dejará esa responsabilidad, según lo informó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Como para que ya no pregunten dónde andará, tras sus costosas vacaciones veraniegas a Japón, Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, reapareció en una sesión del Consejo Nacional de ese movimiento.