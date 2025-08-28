Del crecimiento (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Vimos, en el anterior Pesos y Contrapesos, que tanto en términos anuales, como trimestrales, el crecimiento de la economía, que se mide con la producción de bienes y servicios para el consumo final, durante el segundo trimestre del año fue mayor. Términos anuales: primer trimestre, 0.7%; segundo, 1.2%. Términos trimestrales: primer trimestre 0.3%; segundo, 0.6%. Estos resultados alejan a la economía mexicana de la recesión, definida como dos o más trimestres consecutivos de crecimiento negativo, todo ello usando como medición el Producto Interno Bruto, PIB, que el INEGI reporta trimestralmente.

Además del PIB el INEGI reporta el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que también mide la producción de bienes y servicios, con la ventaja de que se publica mensualmente.

En términos anuales, según el IGAE, éste fue el crecimiento de la economía durante los primeros seis meses del año. Entre paréntesis, para poder comparar, pongo el del año anterior. Enero, 0.4% (1.2%); febrero, 0.6% (2.3%); marzo, menos 0.2% (3.3%); abril, 1.3% (1.1%); mayo, 0.6% (1.8%); junio, 0.9% (1.3%). Promedio, 0.60% (1.28%). Menor, malo.

En términos mensuales, de acuerdo al IGAE, éste fue el crecimiento de la economía a lo largo de los primeros seis meses del 2025. Entre paréntesis pongo el resultado del 2024. Enero, 0.3% (menos 0.7%); febrero, 0.9% (0.7%); marzo, menos 0.2% (0.6%); abril, 0.5% (menos 1.0%); mayo, 0.1% (0.7%); junio, 0.2% (0.0%). Promedio, 0.30% (0.05%). Mayor, bueno.

Resumiendo. Crecimiento anual PIB primer trimestre: 0.7%. Segundo: 0.95%. Mejora. Crecimiento trimestral PIB primer trimestre: 0.3%. Segundo: 0.6%. Mejora. Crecimiento promedio mensual, en términos anuales, IGAE, primer trimestre: 0.27%. Segundo: 0.93%. Mejora. Crecimiento promedio mensual, en términos mensuales, IGAE, primer trimestre: 0.33%. Segundo: 0.27%. Desmejora. De las cuatro comparaciones en tres los resultados mejoraron.

Lo mínimo (ojo: lo mínimo, que dista mucho de ser lo ideal), que debe lograrse en materia de crecimiento es que sea igual al promedio del pasado reciente. Entre 2001 y 2024 la economía creció, en términos anuales, en promedio anual, 1.81%. Este es el mínimo crecimiento aceptable, del cual estamos lejos: 0.7% en el primer trimestre, 1.2% en el segundo, 0.95% en el primer semestre.

¿Qué se espera para el futuro inmediato? Según el promedio de las 45 respuestas recibidas por el Banco de México, en su encuesta de julio a los economistas del sector privado, este será el crecimiento anual de la economía en los próximos seis trimestres: tercero de 2025, menos 0.21%; cuarto, 0.40%; primero de 2026, 0.84%; segundo, 1.22%; tercero, 1.52%; cuarto, 1.68%, todos por debajo del mínimo aceptable, 1.81%.

¿Por qué el bajo crecimiento? Por las bajas inversiones directas, que son las que se realizan para producir bienes y servicios, ¿Por qué las bajas inversiones directas? Por la desconfianza de los empresarios para invertir, producir, crea empleos y generar ingresos. ¿Por qué la desconfianza empresarial? Por la transformación del Estado de Derecho, de Justicia, en Estado de chueco, de injusticia. ¿Por qué la transformación del Estado de Derecho en Estado de chueco? Por el proyecto político, de concentración del poder, de la 4T. La política frenando la economía.