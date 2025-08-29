La imagen de Samuel

Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Cuál será la estrategia de imagen que avale cada fotografía que comparte el Gobernador de Nuevo León, Samuel García?

La imagen de un político abarca un abanico muy amplio que abarca lo político, por supuesto, la imagen de su partido o idolología de este, su imagen física y por supuesto la personal.

Cada una busca llegar a la ciudadanía con una narrativa de cercanía, credibilidad y hechos.

Por ello los equipos de cada político o gobierno se mantiene bajo una estrategia de acuerdo con los atributos que el personaje ofrece y puede aportar con miras al futuro.

Samuel García llegó a su puesto por la influencia de su esposa en redes sociales, y por lo tanto su estrategia tuvo que adaptarse al impacto que causaba ella y que eventualmente podían fusionar y es lo que han logrado hasta el día de hoy.

Las vidas de ambos van a la par y cualquiera que los siga en sus redes sociales, puede adentrarse a su vida personal, su casa, su alberca, su clóset, el de su hija, su camioneta, su Tesla, su jardín, su área para carnes asadas, saber si están dormidos, despiertos, hacen ejercicio, qué hacen de desayunar, qué hacen de cenar, quién hace qué, el nacimiento de sus dos hijas, si van y cada cuándo a Disney y de vacaciones.

El Gobernador se ha convertido en un habitante de las redes que proyecta más su vida personal que su vida laboral, o mejor dicho esa parte de “hechos” cuando se es un político al nivel que él está.

A raíz de su entrenamiento y cuidado físico, se ha dado más a la tarea de compartir sus resultados en redes. ¿Hay algún límite para ello?

El político y en particular un gobernador se convierte en un emisor de estímulos que generará cierta percepción en la gente. ¿El regio se siente identificado? ¿El regio aspira a ello? ¿El regio de a pie hace “click” con él y su estilo de vida?

En las cuentas de redes del Gobernador, mantienen un mismo número de posteos al día, seis por día como máximo, pero hay días en que la balanza tiende a ser más de su vida personal que la de la gente y sus acciones.

Previo al nacimiento de su segunda hija, el aumento de publicaciones con su hija mayor ha ido a la alza, desde la vida personal y su integridad al interior de su casa, como su involucramiento en actos políticos.

La apariencia, el comportamiento y la comunicación (verbal y no verbal) son la base para atender una estrategia que nos lleve al siguiente paso u objetivo profesional.

¿Cuántas fotos hay que subir en donde me vea yo, me vea bien y aparte salga mi hija? ¿Cuánto debe mostrar el político de su vida personal y su cuerpo? ¿Cuánto es mucho o poco para Samuel García y su equipo?

Su esposa podrá aparecer y tener una estrategia distinta, porque, aunque ocupe un cargo en el gobierno actual, no es una servidora pública ni llegó por elección popular y su carrera es justo estar en las redes y publicar y publicar y publicar.

El gobernador no, la imagen política de un Estado no lo es y allí creo que las nuevas generaciones en los equipos de comunicación y estrategia digital lo están confundiendo.

Cada publicación en redes, en comunicados y en eventos, debe de tener una justificación y una argumentación que coincida con todo alrededor del político, candidato o gobernador.

Las 7 últimas fotografías que comparte con su hija en la vacación, no tienen justificación para ser compartida.

El vínculo con la gente es y será CON la gente, con todos, en particular con los que no pueden ir a Disney dos veces al año o a la playa, o los que no pueden pagar un recibo de luz que rebasa miles de pesos.

Pero esto es lo que vemos del Gobernador de uno de los Estados más importantes de nuestro país, y pare decirlo claro, qué lamentable, para un Estado que está a la vista del mundo entero con el próximo Mundial de Futbol 2026.

¿Querrá fans? Porque no queda claro cuál es su siguiente aspiración política.

Imagen compartida en redes por el gobernador de Nuevo León Samuel García ı Foto: Imagen: @samuel_garcias