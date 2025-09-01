Flotilla solidaria busca romper cerco israelí en Gaza

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El fin de semana zarpó una flotilla humanitaria de 30 embarcaciones desde el puerto de Barcelona rumbo a Gaza, con la intención de romper el cerco de Israel, establecer un corredor humanitario y denunciar el genocidio contra el pueblo palestino.

Lo que no proponen gobiernos y asociaciones internacionales, lo está haciendo un grupo de civiles de 44 nacionalidades y de distintos sectores. Son 300 personas que buscan visibilizar el genocidio en Gaza ante el silencio de la comunidad internacional.

Entre los navegantes se encuentra la activista sueca Greta Thunberg, el actor irlandés Liam Cunningham, la actriz estadounidense Susan Sarandon y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La intención principal de la llamada Flotilla Global Sumud es establecer un corredor humanitario hacia Gaza, donde ya se suman más de 63 mil muertes, la mayoría de las víctimas son niños, mujeres, ancianos y hombres indefensos ante los embates de Israel.

En redes sociales se ha hecho una campaña donde distintas personalidades públicas apoyan dicha iniciativa y piden estar vigilantes para que la flotilla cargada de ayuda humanitaria llegue a su destino.

También se denuncia la muerte sistemática de periodistas y médicos que arriesgan su vida para informar lo que sucede dentro del enclave palestino y salvar la vida de miles de personas que sufren los ataques del ejército de Israel.

Los barcos que salieron del puerto de Barcelona se unirán a una segunda flotilla de naves cuando lleguen a Túnez. En total, serán 50 embarcaciones de 44 países en lo que significa el mayor movimiento civil desde que inició el asedio del ejército israelí.

En conferencia de prensa, antes de zarpar con rumbo a Gaza, la activista Greta Thunberg declaró que la flotilla quiere visibilizar “el genocidio, la masacre que está cometiendo Israel.” “La historia de hoy no es del porqué estamos navegando, la historia de hoy es por Palestina, es como el mundo puede mantenerse callado y como nuestros representantes le fallan al pueblo palestino”.

Ahora es cuestión de esperar si el ejército de Israel vuelve a tapar el paso de este grupo humanitario que ha desencadenado un movimiento global por el pueblo palestino.

Ante el aterrador silencio y la indiferencia de los gobiernos acerca del genocidio en Gaza, las personas deben movilizarse en apoyo a esta flotilla solidaria y, sobre todo, en busca de que reaccionen las instancias internacionales para frenar la masacre de civiles.