Llegó Rubio y EU ataca lancha venezolana

A menos de 24 horas de que la Presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que el país va bien e irá mejor, su homólogo Donald Trump volvió a colmarla con elogios de que es una mujer estupenda, elegante, que le cae bien, e insistir en que, sin embargo, México está controlado por cárteles de las drogas, y justo cuando Marco Rubio, secretario de Estado de su gobierno, volaba para reunirse hoy con ella en Palacio Nacional, anunció en la Casa Blanca que una lancha que zarpó de Venezuela con droga rumbo a Estados Unidos fue destruida en alta mar por la fuerza naval de su país.

Haya sido o no coincidencia, ese suceso ocurrió en medio de la expectación del encuentro de la mandataria con el funcionario estadounidense, que desde sus tiempos de legislador republicano ha sido uno de los que ha logrado resumir antecedentes y pruebas contra cárteles mexicanos y capos que han logrado controlar amplias regiones de nuestro país e infiltrarse en niveles de gobiernos municipales, estatales, militares y federales, desde hace muchos años, como lo confirmara El Mayo Zambada ante la justicia de EU.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Kenia López Rabadán, la propuesta inicial del PAN para presidir la Cámara de Diputados, cuya trayectoria política y experiencia legislativa es sobradamente reconocida, logró vencer el rechazo del ala dura de Morena y finalmente será quien conduzca el segundo periodo de sesiones en San Lázaro, como desde el primer momento lo anticipara el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, y de inmediato citó para el próximo martes en que se recibirá el proyecto de Presupuesto Federal 2026.

Con la advertencia de que los jueces corruptos irán a la cárcel y a los que retrasen o resuelvan injustamente los casos que les sean turnados, se les impondrán severas sanciones, los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, presidido por Eva Verónica de Gyves Zárate, asumieron sus funciones, atestiguados por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Después de que el titular del alto tribunal y los ocho nuevos ministros asumieron sus cargos ante la presencia de la Presidenta Sheinbaum, y se anunciara que su puerta principal quedaría abierta “para acceso del pueblo”, una mujer que ingresó ayer por ella en demanda de justicia se desnudó en el vestíbulo, por lo que se ordenó cerrarla.

Algunos de los nuevos ministros negaron haber ido a cenar a un restaurante francés de Polanco, después de la prolongada sesión en la Corte en la que se habló de “austeridad”, en donde fueron vistos.