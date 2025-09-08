Palo para Neology y Controles… y se descontrolan

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Pues ya trascendió que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro, a través del Órgano Interno de Control de Caminos y Puentes Federales (Capufe), habría negado la suspensión definitiva que Controles Electromecánicos solicitó del fallo para la licitación LA-09-J0U-009J0U001-N-91-2025 para servicio dividido en dos partidas —de mantenimiento preventivo y correctivo para sustitución de equipo viejo de telepeaje— en 18 tramos carreteros.

La razón fue muy simple: Controles, empresa donde Ainda es inversionista clave a través de Neology, ofertó en “ceros” la partida de mantenimiento correctivo para la lectura de Tag, ignorando lo establecido en las bases de licitación.

Con esto, son dos derrotas —primero se negó la suspensión provisional— que acumula Controles Electromeánicos y donde tienen incidencia Oscar de Buen y Manuel Rodríguez Arregui a través de la firma de capital privado Ainda, que es inversora en Neology, de Enrique Martínez de Velasco.

Ahora siguen durante dos o tres meses la revisión a fondo del fallo en la que resultó ganador en la mayoría de los tramos Ofistore, en menor medida Hitachi, y quedando 7 tramos desiertos.

Independientemente de la retórica con que los directivos de Ainda lanzaron una campaña contra Ofistore (con falsedades como que se trataba de una compañía dedicada a la papelería, y que era propiedad de una destacada empresaria, y que había ofertado tres veces más caro que los demás concursantes), la doble negativa de la Secretaría Anticorrupción mostró sencillamente que Controles no se apegó a lo establecido legalmente en el concurso… o sea que perdió el control.

Vaya, como fue público en la sesión de preguntas y respuestas del concurso organizado por Capufe, a cargo de Rubén Arturo Hernández Bermúdez, fueron los propios representantes de Controles quienes interrogaron sobre si debía cotizarse el mantenimiento correctivo y la respuesta fue que así debía ser. Con ello, esa disposición quedó integrada al cuerpo legal del concurso.

Pero Controles, sencillamente cotizó en “ceros” y con ello incumplió la especificación que introdujeron sus representantes al concurso. Los ejecutivos de Ainda afirman que cotizaron en “ceros”, pues no tenía sentido cotizar servicios y productos aún no especificado por Capufe. Pero la lógica aritmética señala que “cero” es igual a nada.

En lo que se discierne si los Mayas tuvieron o no razón en inventar el número de nada, la administración de Capufe realiza “auditorías forenses” sobre el estado de los sistemas de telepeaje y detectado situaciones desconcertantes como la existencia de “escritorios remotos” y antenas de Internet en servidores de las casetas de cobro desde donde, presuntamente, se desvían los pagos con Tag, además de órdenes de servicio para sustitución de equipos que no fueron atendidas, pero sí cobradas.

Altamirano recibe el paquete del paquete. Como aquí le informé, el diputado istmeño Carol Altamirano —tan pronto se oficialice en la Gaceta Parlamentaria— quien ocupará la presidencia de la Comisión de Hacienda de San Lázaro y que recibirá del secretario de Hacienda, Edgar Amado, el Paquete Económico 2026.

Como morenista, Altamirano apoyará la política económica de Palacio Nacional, pero ha hecho un claro posicionamiento en el sentido de que “trabajaremos para que, con responsabilidad y finanzas sanas, el gobierno pueda cumplirle a la gente”.

Como un político experimentado, sabe que la moderación es clave para lograr acuerdos, y que, si bien defenderá sus planteamientos con argumentos para un debate sólido y respetuoso, sin insultos ni ofensas, se comprometerá en que en la Comisión de Hacienda, “se escucharán todos los puntos de vista”.

Si bien Morena podría “aventar la aplanadora” para imponer un presupuesto 2026 a su gusto, el llamado de Altamirano al diálogo constructivo es fundamental en un entorno de finanzas públicas muy comprometidas tanto en gasto, ingresos y deuda, donde la incertidumbre tanto externa —por la renegociación comercial con EU— como la interna —dado el experimento de suprimir la autonomía del Poder Judicial— pesarán sobre el potencial de expansión de las actividades productivas formales. Bienvenida la inclusión parlamentaria.

“¿Son administradores o impartidores de justicia?” Ésa fue la pregunta que en uno u otro tono hicieron —nos cuentan— diversos representantes de organizaciones de pueblos originarios en las reuniones a puerta cerrada con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar.

Como hasta el momento no se ha materializado la promesa de que las puertas de la Corte estarían abiertas para todos, las versiones que salen a hurtadillas o en difusiones semioficiales de algunas ministras apuntan que los representantes de esas organizaciones cuestionaron porqué la primera acción del ministro presidente había sido achicar los salarios y no procesar algunos los 14 temas prioritarios que se ofrecieron atender. Va una semana.

Dos Bocas sin auditorías. Las cifras del Sistema Nacional de Refinación son generales para permitir visualizar si efectivamente, se produce la cantidad de combustibles que se dice elaboran al día y, lo más importante, hacia dónde se vende, pues existe la percepción que de ahí salen los hidrocarburos que mantienen con vida la dictadura de Miguel Díaz-Canel en Cuba.

El líder del PRI, Alejandro Moreno, y los legisladores tricolores reclamarán la presentación de datos precisos y proyecciones tanto por el enorme peso que tienen las obras fallidas del sexenio pasado sobre los recursos públicos disponibles… y de las implicaciones internacionales que puede haber con su operación, especialmente frente al gobierno de Donald Trump.

Pero de mientras, la poca información oficial indica que Dos Bocas, que se encargó a Rocío Nahle, sólo produce 33.4% de la gasolina que se proyectó y 64.2% del diésel prometido.