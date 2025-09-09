El 2027, la última oportunidad

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Para el 2027 habrá cambio de gobernador en 17 estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

También se renovará la Cámara de Diputados y 30 congresos estatales. Además, habrá renovación electoral para más de mil cargos locales, incluyendo presidencias municipales.

Para estas elecciones y para garantizar su permanencia, Morena quiere hacer la nueva reforma electoral que dejaría en desventaja a todos los demás partidos políticos, incluyendo a sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo.

Y es que la reforma contempla cambios profundos en el sistema electoral, como eliminar o reducir las plurinominales, lo que afectaría la representación proporcional.

Esto es muy riesgoso porque Morena, teniendo hoy tanto poder y controlando varios de los estados, podría influir en la elección a diputados de la misma forma que sucedió con la elección judicial, en donde se distribuyeron acordeones con los perfiles que querían desde el oficialismo.

Otro punto sería limitar el financiamiento público a partidos políticos. Morena no tendría problema por los gastos operativos; los puede obtener. Para los demás partidos, la competencia sería completamente desleal.

Para los demás partidos, sin plurinominales y con menos dinero, será más complicado alcanzar el mínimo de 3% de votos, requerido para conservar el registro nacional. Y si compiten solos, corren riesgo de desaparecer como partidos nacionales.

Es más, Morena se convirtió en partido y logró ganar, en mucho, por el financiamiento que se le otorgó.

Y es que, además, en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, junto con figuras como Arturo Zaldívar, serán los encargados de coordinar el proceso. Evidentemente, son del oficialismo. No hay personas apartidistas en esta comisión.

Mientras tanto, los demás partidos, particularmente el Verde, asegura que puede competir solo. Y es que, de aprobarse la reforma electoral y no ir solos, su peso caería.

Arturo Escobar, coordinador nacional del PVEM, dijo que el partido tiene la capacidad política suficiente para competir de forma independiente en las elecciones de 2027.

¿DESOBEDIENCIA?

La senadora morenista Andrea Chávez, el pasado 7 de septiembre, durante su primer informe de actividades legislativas en Chihuahua. ı Foto: Especial

Si bien mantiene una alianza con Claudia Sheinbaum, expresó cautela respecto a otros posibles aliados. Y es que el Verde se ha convertido en un aliado crítico frente a las propuestas de reforma electoral anunciadas por la Presidenta.

Con la propuesta de la nueva Reforma Electoral, Morena podría no necesitar a sus aliados; así podrían hacer lo que se les ocurra sin los pocos contrapesos que se tienen hoy.

Lo cierto es que, como lo dijimos ayer en ADN40, las candidaturas para 2027 no serán fáciles de resolver.

Está el caso de San Luis Potosí, donde el Partido Verde iría de manera independiente a Morena.

En Zacatecas, el gobernador David Monreal, enfrentado con su hermano menor, Saúl, no quiso saludar a su hermano mayor, en todos los sentidos, Ricardo, aun frente a la Presidenta. Saúl ya ha dicho que va o va por la candidatura. También podría buscar la candidatura por un partido alterno.

En Guerrero, a pesar de todas las adversidades, con dos huracanes que prácticamente destruyeron Acapulco, Evelyn Salgado tiene un alto índice de aprobación.

En un estado donde la violencia contra las mujeres había sido la constante, combatirla para Evelyn ha sido un tema central. Ha hecho programas sociales que apoyan a miles de mujeres y ha trabajado para garantizar espacios libres de violencia y protección durante los traslados diarios de las mujeres.

La gobernadora de Guerrero ha trabajado para fortalecer el marco jurídico estatal, y en el Congreso de Guerrero, se han aprobado 11 reformas con perspectiva de género.

El día del informe, Félix Salgado Macedonio recibió muchas muestras de apoyo. Es otro estado en donde, si Morena no le concede la candidatura, podría, y con éxito, buscar otra ruta para suceder a Evelyn.

En estos casos, todo indica que, si Morena no toma en cuenta estas candidaturas, podrían tener cabida en otro partido.

A quien no creo que acepten en ningún otro partido es a la senadora Andrea Chávez. Aspira a ser gobernadora de Chihuahua, y en muchos de los actos anticipados de campaña ha utilizado recursos que tiene que explicar de dónde salieron.

Se estima que ese informe, solamente el evento, sin contar los viáticos de los invitados, los espectaculares y la promoción superan los 8 millones de pesos. Éste sería el costo estimado de la renta del recinto, montaje, audio, video, producción y alimentos.

Andrea Chávez llegó en una camioneta Suburban con blindaje nivel IV. Esta camioneta era de la señora Aurora Hernández Sánchez —mamá del líder de los senadores de Morena— quien falleció en noviembre del 2021, aunque el vehículo sigue a su nombre.

Con su informe legislativo, cierra por ahora un recorrido por 60 días en el estado y colocó espectaculares en varias partes. ¿Cuánto cuesta eso y de dónde salió el dinero?

Si nos vamos a los números, la senadora Chávez percibe un sueldo neto de 131 mil 700 pesos mensuales, apenas por debajo de lo que gana la Presidenta de la República.

Al sueldo se suma que, para este año, cada senador recibió 200 mil pesos para sus informes de actividades a través de su bancada.

Con esos 200 mil pesos para su primer informe de actividades, Andrea Chávez quiere justificar la renta del Centro de Convenciones de Chihuahua, el más importante de la entidad y uno de los más destacados a nivel nacional, con capacidad para 10 mil personas y todos los demás gastos que implica un evento así.

Hay que contabilizar también las decenas de espectaculares que se ven en Chihuahua para promocionar el informe. Este tipo de anuncios tiene un costo por cada uno de 15 mil a 20 mil pesos por mes en formato estándar y mínimo de 35 mil pesos en zonas de alto tráfico vehicular. Si hablamos de pantallas LED, el costo sube hasta los 52 mil pesos mensuales.

¿Y los viáticos de los invitados?

Dicho por la propia senadora, a su evento asistieron cerca de cinco mil personas, entre ellas, 10 senadores de su partido, incluida la recién nombrada presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo.

El acceso al evento estuvo controlado para que sólo entraran los invitados especiales. Ahí hay que sumar también el costo de la seguridad. Medios locales reportaron que más de una veintena de camionetas llegaron al Centro de Convenciones con personas procedentes de varios municipios de Chihuahua.

Desde la instalación de la LXVI Legislatura (septiembre 2024), el Senado ha dejado de transparentar públicamente los gastos de sus legisladores, esto incluye viáticos y boletos de avión. El último registro público fue del periodo enero-septiembre 2024.

Son muchos los enemigos que hoy tiene Andrea Chávez dentro de Morena, y difícilmente tendrá cabida en algún otro partido.

Las cosas se complican para el 2027 y es prácticamente el último momento para los partidos políticos de ser independientes. Si pasa la reforma electoral, ya nada tendrán que hacer.