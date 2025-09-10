GFA invierte 1,495 millones de pesos en The Landmark Reserve Tijuana

GFA, grupo inmobiliario con más de seis décadas en este negocio, abre la cartera y anunció una inversión superior a mil 495 millones de pesos para desarrollar The Landmark Reserve Tijuana, un complejo de usos mixtos en la Zona Dorada de la ciudad. El proyecto, que ya se encuentra en construcción, busca consolidarse como un nuevo punto de referencia en Tijuana, impulsando la economía local y generando más de dos mil empleos directos e indirectos. Con una propuesta que combina residencias de lujo, espacios comerciales y áreas de servicio, se espera que el desarrollo responda a la creciente demanda de vivienda y servicios de alta gama en el mercado fronterizo.

El complejo incluye una torre residencial de 31 niveles que ofrece un concepto exclusivo de resort living con 14 amenidades y áreas comerciales diseñadas para incrementar la plusvalía de la zona. Con precios superiores a 100,600 pesos por metro cuadrado, las residencias están orientadas a un mercado de alto poder adquisitivo, que valora la combinación de estilo de vida, confort y exclusividad. La estrategia de GFA busca replicar el éxito de sus desarrollos en ciudades como Ciudad de México y Guadalajara, consolidando su presencia en los mercados urbanos más dinámicos del país.

El posicionamiento estratégico del proyecto aprovecha la proximidad a la frontera con Estados Unidos, la conectividad vial y la concentración de servicios en la Zona Dorada, elementos que potencian su valor económico. El desarrollo también se distingue por un enfoque arquitectónico innovador, con materiales de última generación que garantizan durabilidad, eficiencia y diseño vanguardista, alineándose con las tendencias globales en el sector inmobiliario de lujo. Con ello, The Landmark Reserve Tijuana apunta a convertirse en un catalizador del crecimiento económico local y en un referente del mercado de usos mixtos en la región fronteriza.

“Nuevos Impuestos”. El paquete económico 2026 no contempla la creación de “nuevos impuestos generales”, pero sí incluye medidas específicas para incrementar los ingresos públicos. Entre ellas, la eliminación de la deducción fiscal a los bancos por sus aportaciones al IPAB, lo que permitirá recaudar alrededor de 10 mil millones de pesos adicionales. Pero también se incorporan los llamados “impuestos saludables”, que gravarán el consumo de bebidas azucaradas, videojuegos y productos con nicotina, con el doble propósito de desincentivar su consumo y ampliar la base recaudatoria, estos a los que deberían de etiquetarse y fiscalizar su correcta aplicación por aquello que se desvíen a otra causa cualquiera que sea. A la par, se proponen reformas a la Ley Aduanera para cerrar “boquetes” en el comercio exterior y se endurecerán las sanciones contra la facturación falsa, prácticas con las que el SAT estima se pierden decenas de miles de millones de pesos cada año. Estas medidas buscan fortalecer la disciplina fiscal sin elevar la carga tributaria general y contribuir a la meta de reducir el déficit público proyectado para 2026. Incluso se habla que el tema de las bebidas azucaradas dejarán 41 mil millones de pesos, eso sí, ya están sus cabilderos tratando de minimizar los efectos de estas medidas sobre todo una refresquera cuyas oficinas están en Polanco en la Ciudad de México a la que dicen le dolerá duramente esta medida.

Voz en Off. Bien por la Fiscalía General de la Ciudad de México, que pone a disposición los Módulos de Identificación Vehicular (MIV) para proteger a los compradores de vehículos en redes sociales o plataformas digitales. En estos módulos, se puede verificar la legalidad del vehículo y recibir orientación para realizar una compra segura. El servicio es gratuito y se puede agendar cita a través de su portal, pero en esto urge involucrar a la empresa Meta, que en donde a través de sus redes sociales, principalmente Facebook, donde se cometen éste y otros delitos de alta gravedad…