Paquete económico (1/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El Paquete Económico está integrado por tres documentos: los Criterios General de Política Económica (CGPE), el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), y la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF).

En los CGPE el gobierno nos presenta, entre otras cosas, su análisis de la situación económica y sus expectativas para 2026, a partir de la cuales armó el PPEF y la ILIF. En el PPEF informa cuánto y en qué pretende gastar (tareas propias del gobierno, desarrollo social, desarrollo económico, según la clasificación funcional del gasto), y en la ILIF informa de dónde prende obtener los recursos para financiar ese gasto (impuestos y deuda, principalmente).

Comienzo por los CGPE, centrando la atención en las expectativas del gobierno para 2026 y comparándolas (para responder la pregunta ¿qué tan realistas son?), con los resultados de la encuesta de agosto, del Banco de México, a los economistas del sector privado, considerando el promedio de las 45 repuestas recibidas a cada pregunta.

Para 2026 la SHCP, encargada de la elaboración de los CGPE, del PPEF y de la ILIF, espera un crecimiento puntual de la economía, medido por el comportamiento del Producto Interno Bruto, del 2.3% (intervalo entre 1.8% y 2.8%). Según los resultados de la encuesta del Banco de México el crecimiento será 1.3%, un punto porcentual menos, el 43.48%. ¿Demasiado optimista (¿irresponsable?), la proyección del gobierno?

Para el año que entra prevé una inflación del 3.0%. Según los resultados de la encuesta la inflación será 3.95%, 0.95 puntos porcentuales más, el 31.67%. ¿Demasiado optimista (¿irresponsable?), la proyección gubernamental?

Para 2026 prevé, para finales de año, un tipo de cambio de $18.90 por dólar. Según los resultados de la encuesta el tipo de cambio terminará el año en $20.02, $1.12 más, el 5.93%. ¿Demasiado optimista (¿irresponsable?), la proyección del gobierno?

Por último, para el año entrante la SHCP prevé, para finales del año, una tasa de interés, Cetes a 28 días, del 6.0%. Según los resultados de la encuesta la tasa cerrará 2026 en 7.27%, 1.27 punto porcentuales más, el 21.16%. ¿Demasiado optimista (¿irresponsable?), la proyección gubernamental?

¿Por qué es importante que la SHCP tenga expectativas realistas? Pongo un ejemplo. Todo impuesto, directa o indirectamente, se paga con el ingreso generado en la economía, mismo que se origina en la producción de bienes y servicios, con la que se mide el crecimiento económico. El Producto Interno Bruto, PIB, mide la producción de bienes y servicios, para el consumo final, y también la generación del ingreso (son dos caras de la misma moneda). Si el PIB crece más la generación de ingreso es mayor, y viceversa: si crece menos es menor. La SHCP pretende recaudar el año que entra 5.8 billones de pesos. Para que lo logre la generación del ingreso, y por lo tanto el PIB, y por lo tanto la economía, deberán crecer 2.3%, expectativa de crecimiento que se ve poco realista. El promedio de las 45 respuestas recibidas por el Banco de México, en su encuesta de agosto a los economistas del sector privado, es 1.3%, 0.2% según la expectativa más pesimista, 2.0% conforme a la más optimista.

Las expectativas de la SHCP son muy optimistas (¿irresponsables?). Difícilmente se cumplirán.