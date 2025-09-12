Rechaza China amenaza arancelaria

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tras inusitada prisa, como si se intentara desviar la atención del escándalo de corrupción por el caso del huachicol fiscal del sexenio anterior, y cuando ni siquiera se ha empezado a discutir la propuesta de imponerle a China y a otros países aranceles de 50 por ciento, Beijing respondió de inmediato que se opondrá a “cualquier coerción” impositiva, por lo que de inmediato la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que México no quiere conflicto con ese país y buscará el diálogo.

Esta semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que México incrementará el arancel “al nivel máximo” permitido por la Organización Mundial de Comercio a países con los que México no tiene acuerdos comerciales, entre ellos China, cuyos autos pagan 20 por ciento y aumentará a 50, lo que provocó la reacción de China a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, de que su país se opondrá firmemente a la imposición de restricciones a su país, bajo distintos pretextos que socaven sus derechos e intereses legítimos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

De las 94 personas que resultaron heridas y con quemaduras por el estallido de una pipa de gas en Iztapalapa, ocho murieron, 22 están en situación crítica, seis de ellos estaban graves, cuando la Jefa de Gobierno de esta capital, Clara Brugada, ofreció una conferencia de prensa, en la que la fiscal de Justicia local, Bertha Alcalde, dijo que hay varias líneas de investigación sobre las causas de esa tragedia.

Una de ellas, el exceso de velocidad del conductor al tomar la curva en el Puente de La Concordia en Iztapalapa, cuyo estado de salud es reportado como grave, así como la presunta responsabilidad de la pipa de gas que estalló, cuya empresa respondió contar con tres seguros vigentes, en respuesta a las versiones de que carecía de ellos.

Con igual apresuramiento al de Marcelo Ebrard, uno de sus allegados, el senador Emmanuel Reyes Carmona, que preside la Comisión de Economía, declaró que la Cámara alta alista el debate “y aprobación” de la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum para aplicar aranceles a productos de países asiáticos, aunque sin referirse a los automóviles chinos que se exportan a México y llegan a EU desde nuestro país, que es el malestar en Washington.

Es una propuesta dentro del Paquete Económico 2026 del Gobierno federal que discutirá el Congreso y aprobará o modificará, pero que por lo pronto ya motivó inmediata respuesta china.

La Presidenta Sheinbaum designó a Martha Lidia Pérez Gumecindo, maestra en derecho procesal, penal y criminología, como nueva comisionada nacional de Búsqueda de Personas, quien era fiscal especial para la Investigación de Desaparición Forzada en la FGR.