“Las palabras pesan”

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Marcela Velázquez Bolio, fue exhibida en audio refiriéndose de manera despectiva hacia las personas con discapacidad. Puntualmente, señaló a las niñas y niños del Teletón al llamarlos “macrofauna carismática”, en una reunión con su equipo de trabajo. La grabación, en donde se escucha a la funcionaria hablar de manera ofensiva de la gente con algún tipo de discapacidad, la dio a conocer la semana pasada la periodista Pamela Cerdeira en su espacio radiofónico de MVS noticias.

De inmediato levantó diversas críticas y se viralizó en redes sociales. Usuarios la calificaron de aberrante, y a ella como una persona sin ningún tipo de empatía y con una ignorancia alarmante, por decir lo menos.

En sus palabras, doña Marcela sugiere que las personas discapacitadas tienen ventajas sobre el resto de la población, porque la gente los ve como débiles.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Por fin los terminan de adscribir

Su comentario es la exhibición patente y brutal de la frialdad con la que se manejan muchas dependencias —no sólo del sector salud— y cómo ciertos temas siguen siendo tratados con profundo desconocimiento a pesar de los esfuerzos en materia de equidad.

Y como decía la abuela Dondinéa, “después de regar el tepache, cometer la pifia y ser exhibidos”, nuestros funcionarios aplican siempre la misma: “los medios están en mi contra”, o el clásico “me sacaron de contexto y malinterpretaron mis palabras”.

En esta ocasión recurrió a la segunda. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la encargada de Derechos Humanos del IMSS expresó sus disculpas por si sus palabras habían herido a grupos vulnerables.

Reconoció la legitimidad del audio que reveló la periodista y admitió que usó un lenguaje inapropiado que no correspondía a un entorno profesional.

Para rematar, aseguró que el audio no reflejaba sus valores ni el compromiso que tenía con la institución.

Pero, como diría el gran comediante Héctor Suárez, ¿Qué nos pasa?

¿En qué momento estos personajes quedaron al frente de una instancia tan importante y en una dependencia tan medular? ¿Quién los propuso? ¿Por qué llegaron ahí?

Además, al parecer la noticia destapó otra cloaca, ya que en las mismas redes y después de filtrarse dicho audio, aparecieron personas que supuestamente, han trabajado con doña Marce y denuncian violencia laboral de parte de su equipo de trabajo. ¿Será?

Ya le contaré…

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeee!!!