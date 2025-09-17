Señala corrupción titular de Marina

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Sobre la corrupción por el involucramiento de altos mandos de la Secretaría de Marina en el caso del huachicol fiscal, el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de esa dependencia, declaró que hubiera sido absolutamente imperdonable callar esos hechos al advertir que “se actuará pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate”.

En su intervención durante el Desfile Militar por el Aniversario de la Independencia en el Zócalo, en presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum y los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, miembros del Gabinete e invitados especiales, aseguró que la Marina no puede optar por el disimulo y el silencio y que lo sucedido “fue muy duro aceptarlo”, pero no encontró lugar ni abrigo en la filas de esa institución que “fue la que dio el golpe de timón”, ya que siempre ha actuado bajo una sola guía: la honestidad y la transparencia.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: LOS BAZUCAZOS DE UBALDO Crece el Empleo Informal en el país

En su mensaje por los festejos patrios, la Presidenta Sheinbaum afirmó que, frente a las presiones de Estados Unidos para intervenir en el combate a los cárteles de la droga, México no permitirá la injerencia de ninguna potencia extranjera, al recordar que independencia, libertad y soberanía, significa que ninguna potencia extranjera decida por nosotros y, para que no hubiera ninguna duda, recordó que la reciente reforma al artículo 40 constitucional así lo establece.

El general Miguel Ángel López Martínez, quien como comandante de la 30 Zona Militar en Tabasco revelara en febrero pasado que se había girado orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de ese estado y líder de La Barredora, fue relevado de ese cargo por el general de brigada Jesús Alejandro Adame Cabera, quien desde enero estuvo en la Sexta Zona Militar en Saltillo.

El gobernador Javier May agradeció al general López Martínez el compromiso que mostró, “con resultados palpables”, porque asumió esa responsabilidad en medio de una escalada de violencia generada por el grupo criminal que comandara Bermúdez Requena.

Por cierto, el ministro Jalil Rachid, de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, reveló en Asunción, que el líder de La Barredora, que entró ilegalmente a ese país, pretendía crear una red criminal en complicidad con su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, detenido hace unos meses en dicha nación.

Otro vicealmirante, Salvador Camargo Vivero, exdirector de la Administración Portuaria de Tampico, que habría permitido que 20 buques con huachicol fiscal descargaran, fue involucrado en ese caso, aunque no se ha girado orden de aprehensión en su contra.