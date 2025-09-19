Defiende CSP a AMLO e hijos

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Después de negar que los hijos de su antecesor formen parte de las indagatorias de la red criminal de huachicol fiscal, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió en su mañanera investigar quién presentó los amparos a nombre de ellos, y aseguró que “se trata de una campaña política para desprestigiar al presidente López Obrador, a su familia y en contra de nuestro movimiento”.

A unas horas de que el exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, fuera internado en el penal de alta seguridad de El Altiplano tras ser expulsado de Paraguay, en donde estuvo escondido, la mandataria insistió en que “se tiene que saber quién puso esos amparos porque tienen un sentido: desprestigiar y calumniar a unas personas y dañar al presidente López Obrador… son demasiado burdos, burdísimos. Afortunadamente, muy rápido, Andrés Manuel López Beltrán contestó”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: SOBRE LA MARCHA Presidenta

Ni el escándalo que priva en el país por los casos de huachicol fiscal, ni la localización y expulsión de Paraguay del exsecretario de Seguridad de Tabasco y su traslado al país, lograron distraer la atención de la muy importante visita a México del primer ministro de Canadá, Mark Carney, invitado por la Presidenta Sheinbaum Pardo, quien le dio la bienvenida y luego, en conferencia de prensa, coincidieron en estrechar la relación bilateral, ante el inicio de las negociaciones previas a la revisión del tratado comercial de ambos países y Estados Unidos.

Después de la ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional, ambos mandatarios e integrantes de sus gobiernos sostuvieron una reunión con dirigentes empresariales de ambos países, en la que además de la agenda bilateral y el T-MEC, abordaron la participación canadiense en actividades mineras en México e inclusive, de los preparativos para el Mundial de Futbol que se llevará a cabo el próximo año.

Día a día, y más tras el traslado a México de su titular de Seguridad cuando gobernó Tabasco, y al mismo tiempo comandaba el grupo criminal La Barredora, que insiste en negar haber sabido, le estrechan el liderazgo senatorial a Adán Augusto López.

Las y los senadores de la bancada de Morena, encabezados por María Guadalupe Chavira, anunciaron que serán ellos los que de ahora en adelante van a definir y decidir quiénes presidirán sus comisiones legislativas, cómo se ejercerá el presupuesto de la bancada y la “austeridad”, en lo que llamó “democratización” al interior de la misma, y ya no sólo el tabasqueño.

Por cierto que “tirar la piedra y esconder la mano”, parece heredado estilo morenista.