Fe, abusos y poder político

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Naasón Joaquín, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, se presentó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York ante la jueza Loretta A. Preska y se declaró no culpable de seis cargos relacionados con tráfico sexual de menores y crimen organizado. La audiencia duró unos 15 minutos, en la que estuvieron presentes seguidores de la Iglesia evangélica.

Los cargos en Nueva York incluyen parte de la red sexual de Naasón, como su madre, Eva García de Joaquín, y su sobrino Joram Núñez Joaquín, ambos arrestados el pasado 10 de septiembre, ella en Los Ángeles y él en Chicago. Son distintos a los cargos por los cuales ya se había declarado culpable hace unos años en Los Ángeles y por los cuales ha estado detenido.

Hay que recordar que aceptó su culpabilidad de los primeros cargos y no de todos, porque la pena inicial era menor. Ahora están juzgando todos los casos por los cuales ha sido señalado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que los abusos comenzaron en 1926 con Eusebio Joaquín González, quien se hacía llamar Aarón. Estas conductas sirvieron de modelo para Samuel Joaquín Flores, líder desde 1964, y luego para su hijo Naasón, elegido en 2014 y detenido en 2019.

Ahora, en esta corte de Nueva York, la acusación formal es contra seis miembros de la iglesia, quienes abusaron del poder, la doctrina y la estructura de la organización para amenazar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres.

Además de cometer delitos financieros y obstruir las investigaciones penales. Poco después de terminar la audiencia se publicó un comunicado oficial de La Luz del Mundo, donde aseguraron que los cargos presentados en su contra son “infundados, mentirosos y calumniosos”.

También aseguraron que la presentación de cargos contra su madre, Eva García de Joaquín, y su, sobrino Joram Núñez, es una estrategia de la fiscalía para “torcer la ley”, perjudicando a los familiares del apóstol “para coaccionarlo”.

Además, dicen que este caso se da por personas con intereses particulares, fiscales y ciertos medios de comunicación, afirmando que éstos “manipulan a la opinión pública, corrompen la justicia y estigmatizan nuestra fe cristiana como peligrosa y delictiva”.

Es sorprendente que, a estas alturas, y tras conocerse todos los abusos que realizó Naasón Joaquín, todavía se quieran ocultar, lo que genera un daño enorme a las víctimas de este señor. El poder de la Iglesia es enorme; tienen un grupo de defensores legales que, siempre que se publica algún dato de Naasón o la Iglesia, amenazan con demandar. Ya han presentado decenas de denuncias ante Conapred.

REFERENTE RELIGIOSO

Naasón Joaquín asiste a una audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles, el 15 de julio de 2019. Foto›AP

Hace años, cuando empezamos a publicar los delitos de Naasón Joaquín, su equipo legal amenazó a La Razón y a mí para que desmintiéramos lo dicho. Lo cierto es que la realidad de lo que sucedía en esa iglesia salió a la luz tras las denuncias de muchas de las víctimas; las que se presentaron en Estados Unidos prosperaron, por eso el caso está allá.

Recordemos que Naasón Joaquín García fue detenido en junio de 2019, en el Aeropuerto de Los Ángeles, junto con Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca. En el 2020, un juez en EU le fijó una fianza en 50 millones de dólares. Las autoridades estadounidenses reconocieron que no recordaban una fianza tan alta en la historia del país, pero se explicó que la fiscalía había pedido una cifra lo más alta posible, debido a que Naasón podía llegar a reunir entre sus fieles los 25 millones de dólares que se pedían inicialmente, por lo que existía un riesgo real de que se fugara.

En 2023, lo condenaron tras declararse culpable de tres delitos de abuso sexual. La acusación tenía 19 cargos en su contra; sin embargo, para evitar la cadena perpetua, llegó a un acuerdo y se declaró culpable de algunos de los delitos por los cuales era acusado. Cuatro jóvenes, que permanecen en el anonimato, testificaron contra el líder religioso. Los testimonios son desgarradores.

Las víctimas pertenecían a un grupo especial que hacían bailes eróticos a pedido de Joaquín García, sesiones fotográficas sin ropa y lo complacían sexualmente en su residencia de México, pero también de Los Ángeles.

Una de las acusaciones señala que, en septiembre de 2017, un grupo de niñas realizó bailes “coquetos” con “la menor cantidad posible de ropa” frente a Joaquín García en el condado de Los Ángeles. En esa ocasión, Naasón les contó a las menores sobre un rey que tenía amantes y les advirtió que “un apóstol de Dios nunca debe ser juzgado por sus acciones”.

El padre de Naasón, Samuel Joaquín, también fue acusado de estos mismos delitos entre 1997 y 2004, pero la justicia nunca actuó. Se documentaron varias denuncias en distintos medios de comunicación en su contra. Las víctimas aseguraban que habían empezado a sufrir abusos por parte de Samuel Joaquín desde 1981. Años después, las denuncias contra su hijo también se dieron por decenas. Pero tuvieron que pasar años hasta que éste fue detenido, pero en EU.

Hoy, tanto Naasón como la Iglesia La Luz del Mundo tienen nuevas acusaciones en su contra y tendrán que responderle a la justicia.

---

Con miles de seguidores, la Iglesia de La Luz del Mundo tiene mucha presencia en la política, ahora con Morena. En mayo de 2019, Naasón recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, al que acudieron personajes como Martí Batres. Tras ser cuestionados, los morenistas aseguraron que no sabían que el evento sería un homenaje religioso.

La realidad es que en esa estructura se encuentran legisladores y juezas de distrito que ganaron sus plazas en la elección judicial de junio pasado. Israel Zamora Guzmán fue senador del Partido Verde, presentó iniciativas contra el abuso sexual y la libertad religiosa. Para marzo de 2024, se cambió a la bancada de Morena en el Senado.

También está Hamlet García Almaguer, diputado morenista de representación proporcional por Jalisco, del 2021 al 2024, así como Emmanuel Reyes Carmona, actual senador por Morena. Favio Castellanos Polanco, diputado federal de mayoría relativa por el distrito 9 de Guadalajara, donde se encuentran dos colonias de fieles de La Luz del Mundo, y es consejero nacional de Morena por Jalisco.