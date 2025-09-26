Ayotzinapa: 11 años y vandalismo

Convencidos como han estado de que efectivos del Ejército no sólo participaron, sino ocultaron en la sede militar de Iguala a algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hoy hace 11 años, sus familiares, estudiantes y grupos de encapuchados infiltrados han realizado actos de provocación en cuarteles en ese municipio y Chilpancingo, hasta pintarrajear e intentar derribar ayer una de las puertas de acceso al Campo Militar 1-A, en avenida del Conscripto, en la que incendiaron un camión.

Por ello, en víspera de la marcha que realizarán esta tarde con destino final en el Zócalo y demandas de que Tomás Zerón de Lucio, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal de la ex PGR, sea extraditado de Israel, en donde se encuentra desde hace una década, ante el riesgo de que esta tarde continúen sus actos de vandalismo, Palacio Nacional volvió a ser reforzado con vallas metálicas y vigilancia policiaco-militar.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Oootro desafío del líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, de que se llevara a cabo un parlamento abierto o conversatorios para conocer opiniones de juristas, académicos, empresarios, dirigentes, legisladores y ciudadanos, sobre la reforma a la Ley de Amparo que ella propuso y que él descartara, se llevarán a cabo la próxima semana en la sede del Paseo de la Reforma.

Por más que quien fuera jefe de Hernán Bermúdez, en su doble función de secretario de Seguridad y líder de La Barredora cuando gobernó Tabasco, presuma que “millones de mexicanos lo apoyan”, ya no cuenta con el que debería tener hoy, ni el del que le decía “hermano”.

Si bien el empresario Fernando Chico Pardo reveló que se animó a comprar la cuarta parte de acciones de Banamex por la confianza que tiene en el gobierno de la Presidenta Sheinbaum y su proyecto de país, que está en muy buenas manos, anticipó que no adquirirá mayor porcentaje a partir del próximo año cuando asuma la presidencia de ese banco, al que dijo que regresar al final de su carrera, es un sueño.

Por otra parte, el director general de Citi Internacional, Ernesto Torres Cantú, dijo que, en el proceso de venta del resto de acciones de Banamex, podrán participar otros empresarios mexicanos, pero Chico Pardo será el accionista mayoritario.

La Junta de Gobierno del Banco de México acordó recortar la tasa de interés interbancario de 7.75 por ciento a 7.50 puntos base, a pesar de que el Inegi reportó que la inflación subió de 3.57 por ciento a 3.74, nivel en el que estuvo entre mayo y junio de 2022, por efecto de la pandemia por Covid-19.