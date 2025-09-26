Grupo Salinas responde a señalamientos y defiende legitimidad de sus operaciones

Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, emitió un posicionamiento en el que rechazó señalamientos y alusiones directas a él como presidente fundador de este grupo, y a sus empresas. La compañía aseguró que dichos señalamientos forman parte de una ofensiva política y autoritaria que busca distraer la atención de los temas de mayor relevancia para el país.

Señala que la dinámica de la conferencia incluyó preguntas planteadas de manera dolosa y que las respuestas de la titular del Ejecutivo Federal estuvieron basadas en prejuicios y desconocimiento, lo que refleja un intento de usar a la empresa como distractor frente a las problemáticas nacionales.

Grupo Salinas enfatiza que la adquisición de TV Azteca se llevó a cabo mediante un proceso abierto y transparente de subasta pública en el que presentó la mejor oferta y resultó ganadora. Subraya que no existe deuda derivada de esa transacción y que la concesión de la televisora se encuentra en orden y vigente hasta el año 2042. Respecto al Fobaproa, afirma que nunca fue beneficiado por ese mecanismo financiero y que siempre ha mantenido una postura crítica hacia lo que calificó como una de las grandes estafas económicas del país. Añadió que es incorrecto señalar a la empresa como receptora de esos apoyos y precisó que, para dimensionar, la deuda generada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador equivale a casi siete veces el costo de aquel rescate bancario.

En relación con Canal 40, la empresa indicó que asumió el control de la señal con estricto apego a la legalidad y con base en resoluciones definitivas y unánimes emitidas por diversos tribunales, lo que confirma la legitimidad de la operación. Sobre Mexicana de Aviación, aclaró que únicamente adquirió acciones de un par de subsidiarias en una transacción legítima y conforme a derecho, sin relación con los procesos financieros posteriores que llevaron a la crisis de la aerolínea.

El grupo también cuestionó que el gobierno federal busque distraer la atención de otros temas relevantes para el país, como la falta de claridad en torno a la escala de nueve horas realizada en Chiapas por el denominado “Comandante H”, o las reformas a la Ley de Amparo que, de aprobarse en fast track, debilitarán los mecanismos de defensa de los ciudadanos frente al poder público.

Grupo Salinas sostiene que no permitirá que se utilicen estos temas para poner en duda la legitimidad de sus operaciones ni su papel en la economía nacional. Aseguró que sus negocios se han construido con base en procesos transparentes y legales, sin compromisos ocultos ni beneficios indebidos del Estado. Y deja claro, que no se callará ni se rendirá frente a lo que considera una campaña de hostigamiento político, y exhortó al gobierno federal a cesar los ataques contra empresas y ciudadanos, subrayando que ningún actor privado debería ser objeto de persecución desde el poder público.

Voz en off. CloudHQ quiere fortalecerse en México invirtiendo cuatro mil ochocientos millones de dólares en la construcción de un campus con seis centros de datos a hiperescala en Querétaro, proyecto que fortalecerá la infraestructura para servicios en la nube e inteligencia artificial en México y que se enmarca dentro del “Plan México”, la estrategia del gobierno federal para atraer inversiones tecnológicas, consolidar al país como hub regional en la economía digital y detonar cadenas de valor en sectores como construcción, energía y servicios especializados…