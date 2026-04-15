› Caso Zaga Tawil: ¿y Murat?

Muchas miradas están puestas sobre el caso de Rafael Zaga Tawil, detenido en Estados Unidos por cuestiones migratorias, pero con acusaciones aquí por un presunto fraude por más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit. De acuerdo con reportes periodísticos, el empresario entró al país vecino con la intención de pedir asilo, pero su solicitud no tuvo resolución. En este caso, sin embargo, no todas esas miradas están puestas sobre el empresario, sino también sobre los directivos que estuvieron al frente de la dependencia encargada de dar créditos para vivienda y que están relacionados con el contrato que, al ser cancelado anticipadamente, provocó el pago millonario que ahora se reclama como fraudulento. Es sabido que uno de ellos es Alejandro Murat. El ahora senador de Morena busca desmarcarse aunque es conocido que fue en su administración que se firmaron los contratos con Telra. ¿Será que la fronda morenista cubrirá al expriista en esta compleja coyuntura? Pendientes.

› La Isla… tres años después

Con la novedad de que casi tres años después de que el famoso centro comercial conocido como La Isla Acapulco quedó devastado por el huracán Otis, en 2023, GICSA la empresa de los hermanos Elías y Abraham Cababie Daniel ha salido a anunciar que reabrirá sus puertas, en una primera etapa, el próximo mes de noviembre. Entre quienes conocen a detalle los temas de inversión en el puerto nos comentan que no pasa desapercibido que durante todo ese tiempo el sitio se había convertido en el ejemplo del abandono en el que algunos empresarios dejaron la Zona Diamante después de los impactos meteorológicos. De hecho, nos hacen notar que en el anuncio de reapertura se ha reconocido que se prefirió no apurar el proceso de recuperación presuntamente para tener una mejor planeación en el nuevo proyecto . Pero también es sabido que muchos empresarios con un mayor compromiso social con el puerto, aun en medio de la devastación decidieron echarse al hombro la tarea de levantar el destino turístico. El resultado ha sido notable, pues los niveles de ocupación del puerto van al alza. En esa inercia ya de crecimiento se inserta el anuncio de reapertura de La Isla. En fin.

› Édgar Amador en Washington

Y fue el secretario de Hacienda, Édgar Amador, quien no perdió tiempo en Washington y arrancó su agenda en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial con un encuentro de alto nivel: nada menos que con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Nos pasan el dato de que en la conversación abordaron temas sensibles como la relación económica bilateral, el impulso a los pagos digitales y, sobre todo, la coordinación para prevenir flujos financieros ilícitos, tema que ha estado muy presente desde hace algunos meses. Por cierto que este arranque de la participación del funcionario no es casual, porque la idea es tratar de marcar desde el primer día el tono de una agenda que viene cargada de reuniones con ministros de finanzas, integrantes de relevancia de organismos internacionales, calificadoras y bancos globales. Y todo esto en un contexto en el que México busca enviar una señal clara de estabilidad y confianza hacia los mercados. Por lo pronto, atentos.

› Resignado

“Ni modo”, dicen que dijo ayer el senador Saúl Monreal, si bien no en un tono convencido, al menos sí en uno más resignado, después de que casi todas las vías para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas, actualmente a cargo de su hermano David Monreal, se le están cerrando. Como ya ha insistido antes, dijo que agotará todas las instancias, aunque nos comentan que por primera vez se le oyó más mentalizado en que no se le hará, al menos en la elección de 2027. “Ni modo, habrá más tiempo y habrá más oportunidad de participar”, comentó ayer. Se comenta que ahora hay que poner lupa de cuál es el origen de la moderación con la que ya habla el legislador: si porque ya hizo un examen de conciencia sobre que su postulación viola los estatutos de su partido o más bien que ya se dio cuenta de que no cuenta con el apoyo suficiente, ni de sus hermanos —como él mismo jura y perjura— ni tampoco de otras figuras y partidos de la 4T. Precisamente ayer su compañera en el Senado Geovanna Bañuelos, del PT, aseguró que su partido no lo postularía. Y antes el Verde puso la cadena que le impide el paso porque para esa entidad ya tiene gallo. Ahí el dato.

› Fuercitas en la 4T

Cuentan que el termómetro político en la coalición gobernante de San Luis Potosí sigue marcando calor intenso después de que la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, marcara como principal escenario la posibilidad de que esa fuerza vaya sin Morena a buscar la permanencia en la gubernatura potosina. A ella se le sumó la senadora pevemista, Ruth González —aspirante a ese cargo y esposa del actual gobernador—, al señalar que a Morena sí le falta mucha fuerza y estructura en SLP como para hacer algún reproche. “Con todo respeto para mis compañeros del Movimiento Regeneración Nacional, se demostró en 2021: Morena fue la cuarta fuerza y, en 2024, la tercera”, dijo, nos señalan, con cierta intención de no quitar el dedo de la llaga, porque incluso comentó que para que los guindas tengan cierta presencia en aquella entidad, “todavía necesitan trabajo de muchos años”. Aun así, cuentan que el Verde ya le entró a la dinámica de darse golpes y sobaditas con Morena, pues el coordinador de los senadores del partido del tucán, Manuel Velasco, señaló que con todo y todo, una ruptura con la 4T sigue siendo lejana. Qué tal.

› Piden cuentas por casetazo

Nos dicen que nadie ha visto con los mejores ojos el aumento en el peaje que anunció recientemente Caminos y Puentes Federales (Capufe). Aunque algunos nos hacen ver que esta medida ocurre con frecuencia y no representa un incremento sustancial, sino más bien un ajuste inflacionario, las nuevas tarifas para circular por las autopistas del país llegan en un momento sensible, cuando organizaciones transportistas mantienen sus amagos por desquiciar las carreteras con el argumento de la inseguridad y los altos costos de combustible, que también llegaron en el contexto de conflictos internacionales. Los cuestionamientos a esta decisión incluso se dieron desde el flanco oficialista. Ayer, la diputada federal del PT Margarita García exigió que el titular de Capufe, Carlos Arceo Castañeda, comparezca en San Lázaro para que explique las razones del casetazo y el “pésimo estado” en el que se encuentran algunos caminos de México. La legisladora hasta ofreció su testimonio, al ser una usuaria recurrente de la supercarretera que conecta a Oaxaca con Puerto Escondido. Es la carretera más cara de todo el país, pero están los derrumbes donde inclusive ha habido accidentes y Capufe, dijo, no hace nadaaa. Uf.