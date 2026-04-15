› Fuercitas en la 4T

Cuentan que el termómetro político en la coalición gobernante de San Luis Potosí sigue marcando calor intenso después de que la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, marcara como principal escenario la posibilidad de que esa fuerza vaya sin Morena a buscar la permanencia en la gubernatura potosina. A ella se le sumó la senadora pevemista, Ruth González —aspirante a ese cargo y esposa del actual gobernador—, al señalar que a Morena sí le falta mucha fuerza y estructura en SLP como para hacer algún reproche. “Con todo respeto para mis compañeros del Movimiento Regeneración Nacional, se demostró en 2021: Morena fue la cuarta fuerza y, en 2024, la tercera”, dijo, nos señalan, con cierta intención de no quitar el dedo de la llaga, porque incluso comentó que para que los guindas tengan cierta presencia en aquella entidad, “todavía necesitan trabajo de muchos años”. Aun así, cuentan que el Verde ya le entró a la dinámica de darse golpes y sobaditas con Morena, pues el coordinador de los senadores del partido del tucán, Manuel Velasco, señaló que con todo y todo, una ruptura con la 4T sigue siendo lejana. Qué tal.