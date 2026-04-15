› La Isla… tres años después

Con la novedad de que casi tres años después de que el famoso centro comercial conocido como La Isla Acapulco quedó devastado por el huracán Otis, en 2023, GICSA la empresa de los hermanos Elías y Abraham Cababie Daniel ha salido a anunciar que reabrirá sus puertas, en una primera etapa, el próximo mes de noviembre. Entre quienes conocen a detalle los temas de inversión en el puerto nos comentan que no pasa desapercibido que durante todo ese tiempo el sitio se había convertido en el ejemplo del abandono en el que algunos empresarios dejaron la Zona Diamante después de los impactos meteorológicos. De hecho, nos hacen notar que en el anuncio de reapertura se ha reconocido que se prefirió no apurar el proceso de recuperación presuntamente para tener una mejor planeación en el nuevo proyecto . Pero también es sabido que muchos empresarios con un mayor compromiso social con el puerto, aun en medio de la devastación decidieron echarse al hombro la tarea de levantar el destino turístico. El resultado ha sido notable, pues los niveles de ocupación del puerto van al alza. En esa inercia ya de crecimiento se inserta el anuncio de reapertura de La Isla. En fin.

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