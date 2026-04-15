› Caso Zaga Tawil: ¿y Murat?

Muchas miradas están puestas sobre el caso de Rafael Zaga Tawil, detenido en Estados Unidos por cuestiones migratorias, pero con acusaciones aquí por un presunto fraude por más de cinco mil millones de pesos contra el Infonavit. De acuerdo con reportes periodísticos, el empresario entró al país vecino con la intención de pedir asilo, pero su solicitud no tuvo resolución. En este caso, sin embargo, no todas esas miradas están puestas sobre el empresario, sino también sobre los directivos que estuvieron al frente de la dependencia encargada de dar créditos para vivienda y que están relacionados con el contrato que, al ser cancelado anticipadamente, provocó el pago millonario que ahora se reclama como fraudulento. Es sabido que uno de ellos es Alejandro Murat. El ahora senador de Morena busca desmarcarse aunque es conocido que fue en su administración que se firmaron los contratos con Telra. ¿Será que la fronda morenista cubrirá al expriista en esta compleja coyuntura? Pendientes.