Monreal descarta crisis con PT y Verde; respalda a Citlalli en Morena rumbo a 2027

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que exista una crisis en la coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde, y defendió la incorporación de Citlalli Hernández a las tareas partidistas, al considerar que su decisión contribuirá a fortalecer la construcción de acuerdos hacia las elecciones de 2027.

El legislador negó que haya fracturas con los aliados y aseguró que la coalición se mantiene firme: “no veo crisis en la coalición, no veo crisis tampoco en la alianza, ni crisis en los propósitos que nos hemos planteado de caminar juntos al 2027”.

Respecto a las presiones del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para posicionar candidaturas en las entidades, Monreal llamó a no adelantar definiciones:

“Me gustaría, en lo personal, que primero se sentaran los partidos, que establecieran mecanismos para el procedimiento de selección de candidatos y no anticipar, porque luego se dificultan más los acuerdos”.

Reconoció que tanto el Verde como el PT tienen derecho a participar en la definición de candidaturas: “tiene su derecho el Verde, tiene su derecho el PT de pedir que se incluyan en las encuestas sus perfiles. En ese sentido creo que les asiste la razón”, aunque insistió en que el método debe acordarse entre las fuerzas políticas.

Sostuvo que las diferencias actuales no implican un debilitamiento de los aliados: “No es que se les haya minimizado ni tampoco disminuido en su fuerza electoral en su región. Creo que ha faltado simplemente ponernos de acuerdo en el método”.

Ricardo Monreal subrayó que Morena mantiene una posición sólida a nivel nacional, la cual atribuyó a los resultados de gobierno:

“Morena es un partido que hoy está muy fuerte en el país, gracias a los resultados del gobierno del presidente López Obrador y gracias a los resultados y a la política social que ha venido implementando la presidenta Claudia Sheinbaum”.

No obstante, advirtió que en una alianza se debe escuchar a los aliados y considerar a sus perfiles mejor posicionados.

Sobre la llegada de Citlalli Hernández a Morena, Monreal sostuvo que su salida del gobierno fue una decisión congruente: “me parece una actitud honesta, una actitud propia de Citlalli, porque dejó el cargo público para que se dedique de lleno al partido”.

Indicó que la experiencia de Hernández en la interlocución con otras fuerzas políticas será clave para consolidar acuerdos.

Finalmente, afirmó que el método de encuestas será el que defina las candidaturas y confió en que, con la participación de Citlalli Hernández, se logren acuerdos que permitan mantener la unidad entre Morena, el PT y el Partido Verde rumbo a 2027.

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FGR