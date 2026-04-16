Ley Anti Sergio Mayer: ¿En qué consiste la iniciativa de los diputados de Morena?

En días recientes los legisladores del grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emitieron una propuesta de reforma de Ley denominada “Anti Sergio Mayer”.

La propuesta de reforma de Ley establece que las licencias que sean otorgadas a las y los diputados sean restringidas siempre y cuando estas sean solicitadas por motivos de participación en actividades relacionadas con entretenimiento.

La reforma de Ley está centrada en la modificación al artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el que se establecen las causas por las que que las y los diputados tienen derecho a solicitar licencia.

Por tanto, se modificará dicho artículo para que las solicitudes de licencia sean negadas a los legisladores siempre y cuando el motivo sea actividades recreativas, actividades relacionadas con medios o programas de entretenimiento o espectáculos, o comerciales.

En caso de que esta reforma sea aprobada, las y los legisladores únicamente podrán solicitar una licencia siempre y cuando se trate de temas de salud, asumir otros cargos públicos, elecciones, situaciones legales o funciones relacionadas con sus partidos políticos.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena junto a su compañero de bancada Sergio Mayer. ı Foto: Mario Jasso @Cuartoscuro

¿Por qué se propuso la Ley Anti Sergio Mayer?

El diputado Sergio Mayer solicitó una licencia para poder participar en el reality show La Casa de Los Famosos, por lo que las personas comenzaron a cuestionar la seriedad y legitimidad de esta solicitud.

Luego de que fuera eliminado de la competencia el 9 de marzo, solicitó de manera formal su solicitud para poder reincorporarse a sus actividades legislativas y tomar de nueva cuenta su curul.

Debido a que legalmente no existía un motivo que impidiera que el legislador solicitara una licencia para poder participar en el programa de entretenimiento, pudo reintegrarse a sus actividades en la Cámara de Diputados nuevamente.

El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. ı Foto: Galo Cañas Rodríguez @Cuartoscuro

Con la reforma de Ley propuesta por los integrantes de Morena, se busca que los legisladores cumplan con las actividades correspondientes al periodo legislativo en el que se encuentran luego de haber sido electos.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, la solicitud de licencia debe entregarse a la Mesa Directiva junto a un escrito firmad y fundado, y después debe ser considerada al Pleno antes de que sea aprobada.

En caso de que el Pleno apruebe la licencia que debe estar fundamentada en las causas establecidas en el artículo 12, esta comenzará a surgir efecto a partir de la presentación o en fecha posterior siempre y cuando venga establecido en el escrito.

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