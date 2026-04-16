› Ley Anti-Mayer

Nos comentan que algunos diputados de Morena —Herminia López, Emilio Ramón Ramírez y Gloria Sánchez— no se quedaron a gusto con que a su compañero Sergio Mayer le hicieran lo que el viento a Juárez los procedimientos internos que le inició su partido por la mala impresión que dejó cuando pidió licencia para participar en un reality show en Estados Unidos. De modo que este miércoles decidieron subir una iniciativa en San Lázaro para prohibir que se consientan ese tipo de ausencias. Así, la propuesta plantea que las y los legisladores sólo tengan opción de solicitar licencia cuando realmente la situación lo amerite, como enfermedades que les incapaciten, alguna comisión o empleo por parte de la Federación, estados o municipios, por postulación a un cargo de elección popular, incluso por trámites o para desahogar procesos judiciales, pero cuestiones como irse a meter a La casa de los famosos, pues no. El proyecto, ya bautizado como “Ley Anti-Mayer”, sostiene que quienes ocupen una curul deben tomarse su trabajo con seriedad. Así el coscorrón, perdón, la iniciativa.

› Maltrato animal en Tecámac

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Muy cuestionada ha sido la senadora de Morena Mariela Gutiérrez en redes sociales tras la difusión de un video en el que admite que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, Estado de México, ordenó el sacrificio de 10 mil perros. Aunque la legisladora defendió que esa grabación contiene información “tergiversada y sacada de contexto”, no pudo negar —porque, dicen, hacerlo ya sería mentir con mucho descaro— que la eliminación de canes —que, además justificó, “eran de calle”— sí ocurrió y hasta quedó consignada en sus informes de gobierno. Lo que sorprendió a muchos, nos comentan, es cómo con semejante cifra, la senadora se indignara por quienes vincularon sus acciones con maltrato animal, pues, en su opinión, ella actuó en apego a la ley. “No lo negamos, sí se han tenido que sacrificar animales, pero todo con estricto apego a la norma”, dijo en el video “sacado de contexto”, en el que se ve muy molesta al ser increpada por funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. Uf.

› Alta tensión en la 4T

Para algunas personas, aquella imagen en la que aparecieron los líderes de los partidos de la 4T agarraditos de la mano en señal de promesa de ser inseparables hacia las elecciones de 2027 ya quedó bien atrás y con escasa credibilidad, a juzgar no sólo por los desacuerdos que se hicieron presentes durante la discusión de la reforma electoral —cuyos efectos ya entraron supuestamente en una operación cicatriz—, sino por los desencuentros actuales entre Morena y PVEM en la pugna por elegir candidaturas en gubernaturas clave. Después de que el Verde ya dijera que va solo en San Luis Potosí y en los estados donde se sienta más fuerte que Morena, el líder de los diputados guindas, Ricardo Monreal, envió un recordatorio al partido del tucán: “No hay triunfos para siempre ni derrotas permanentes”, también advirtió que ojo con confiarse, ya que Morena es fuerte a nivel nacional. Del lado pevemista no se han querido quedar callados: “Somos aliados, no sometidos”, reaccionó el diputado Luis Armando Melgar, uno de los que simpatizan con la idea de que el Verde compita solito. Tsss.

› Tiempo de destape

En días en que todo mundo anda con el acelerador hasta el fondo en la política nacional, aun cuando la ley marca que todavía se debe avanzar caminando rumbo al proceso electoral de 2027, los movimientos, principalmente en el ámbito legislativo, ya comienzan a trazar caminos prematuros de quienes quieren aparecer en la boleta el próximo año. Es el caso de la senadora de Morena Andrea Chávez, a quien ya le autorizaron la licencia para separarse de su escaño por tiempo indefinido. Sin más, la legisladora no dejó dudas de los motivos por los que se separa de sus responsabilidades parlamentarias: “Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua”, publicó la morenista en su cuenta de X. “No me voy, regreso. Los que se van son ellos”, remató en el mismo post. Para quienes ven estas declaraciones como un acto anticipado de campaña, nos recuerdan que eso de adelantarse no es nada nuevo para la senadora, que ya desde 2023 patrocinó caravanas de unidades médicas móviles con su nombre e imagen que circularon por el estado norteño, algo por cierto reprobado desde Palacio Nacional. Atentos.

› Inédita convocatoria

Llamó poderosamente la atención, muchos nos comentaron, el golpe de timón que dio este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum en aras del proyecto de ir con una alternativa del menor impacto posible a la explotación de gas natural no convencional en territorio mexicano. La mañana de ayer, la mandataria reunió a los rectores de la UNAM, Leonardo Lomelí; de la UAM, Gustavo Pacheco, y al director del Poli, Arturo Reyes, entre otros representantes de instituciones académicas públicas. Estas casas de estudio, nos hacen ver, anteriormente, para no ir más lejos en el sexenio pasado, no fueron consideradas para sumar sus perspectivas científicas en la recuperación de la soberanía energética. El caso es que ahora, cuando el país se enfrenta a la dependencia del gas natural que proviene de Estados Unidos —una circunstancia que nadie puede ignorar— varios sectores, dicen, han visto con muy buenos ojos que la Presidenta tome con seriedad un proyecto que no sólo debería abonar en la autosuficiencia nacional en materia de un combustible crítico sino en la conservación de nuestro suelo. Enhorabuena.

› Con esos aliados…

Y hablando del tema del fracking y las motivaciones más que relevantes que está teniendo el Gobierno para voltear a verlo con ojos de soberanía, como se estableció ayer en Palacio Nacional, resulta que ha llamado la atención que desde el Partido del Trabajo, que se considera, aunque muchas veces no lo demuestre, aliado a Morena, ha salido la idea de presentar una iniciativa para prohibir definitivamente esa práctica para extraer el gas no convencional. Y es que resulta que el diputado Adrián González Naveda anunció que va en ese sentido: prohibir el fracking, porque a su consideración puede generar muchos problemas ambientales en temas relacionados con comunidades indígenas y aprovechamiento del agua. No ha querido chocar de frente con los objetivos presidenciales, nos dicen, pero por lo visto no está mucho con la idea de aceptarlos. “En este debate nacional está bien que participemos todas y todos, pero en última instancia, les corresponde a los compañeros de los pueblos, del territorio que sería afectado si se hace el fracking”, señaló acompañado con dirigentes de la Huasteca. En fin.