Nadie le creyó al senador

Daniel Santos. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Grave y extrañísimo el tema del robo a la casa del senador Gerardo Fernández Noroña. Me cuentan que entre lo denunciado como robado aparecían siete barras de jabón corporal, cuatro botellas de shampoo de cacahuananche y tres bolsas de detergente para ropa.

Fue justo ahí cuando los investigadores dijeron: “Naaaah, no creemos que eso lo tuviera en su casa”. Y fue así como se descubrió que la verdadera casa víctima del delito era la de su vecina. Lo que aún no sé es por qué no le creyeron.

Hablando de fotos...

El presidente estadounidense Donald J. Trump ordenó sustituir en la Casa Blanca la fotografía de su antecesor, Joe Biden, por la de una pluma automática o autopen, argumentando que no era Biden quien gobernaba, y que aquello lo representaba mejor.

Aquí en México corren versiones que podrían intentar hacer lo mismo con la imagen del expresidente AMLO, sólo que, en su lugar, la cambiarían por la de una bomba de gasolina. Estoy tratando de entender la relación, aunque sinceramente no creo que eso suceda. Los mantendré al tanto.

Ni tan Chico…

Fue el espaldarazo al Gobierno de la Presidenta, ni tan chica la inversión que hizo el empresario Fernando Chico Pardo al adquirir el 25% de las acciones de Banamex: “Estoy haciendo una inversión personal muy relevante, mucho me animó la confianza que tengo en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y su proyecto de país”.

Esperemos a ver qué le encuentran de malo a esta operación, ya ven que está de moda hacerla de tos por cualquier cosa.

Tres años…

De transformación es de lo que tratará el informe que rendirá el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, este próximo 1 de octubre. Obviamente los derrotados y prófugos harán de todo para que el góber no se luzca, porque si hacemos memoria, cada vez que hace algún ejercicio de este tipo, casualmente pasa algo que trata de opacar el trabajo que ha realizado. Esperemos que le vaya bien, y que en esta ocasión no les salgan las cosas a sus detractores.

Hablando de…

Gobernadores, cómo estará la cosa en Nuevo León que las fuerzas políticas ya se pelean en el Congreso local para que el criterio de elegir candidato sea la paridad. Es decir, como actualmente gobierna un hombre, tocaría que la siguiente sea mujer. Obviamente, con esto buscan cerrarle el paso al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Yo creo que los legisladores locales se complican demasiado; si ya andan tan chambeadores, mejor pónganle de una vez un candadito extra a la ley que diga que la próxima gobernadora se tiene que llamar...

La última…

Y ya que estamos en temporada de futbol americano, me dicen que las organizaciones mexicanas más radicales están planeando un tipo draft en el que puedan hacer fichajes, traspasos o renovaciones de “jugadores” o “vándalos” que les ayuden en sus acciones subversivas. Dicen entre ellos que están haciendo de todo para lograr quedarse con el vandAlito del momento. Las negociaciones están a tope y las apuestas suben. ¿De quién hablan y quién se lo quedará?

… y nos vamos.