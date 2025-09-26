Parálisis en sector Telecom

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Esta semana, José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el apoyo incondicional del aún presidentito del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Javier Juárez, instrumentó la parálisis del sector de telecomunicaciones y radiodifusión en México. El objetivo: presionar a que se iniciara el proceso de nombramiento de comisionados de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

En efecto, el binomio Merino y Juárez, decidieron clavar, de manera anticipada y en contra de lo establecido en la ley de la materia, el último clavo en el ataúd del IFT al llevar a cabo la liquidación de la totalidad de sus servidores públicos de carrera, a pesar de que aún no hay fecha para que entre en funciones el órgano regulador que sustituirá al IFT.

A Pepe Merino no le preocupa en absoluto poner en riesgo la continuidad y adecuado desarrollo de servicios públicos de interés general, como lo son las telecomunicaciones y la radiodifusión, si ello le sirve para alcanzar su propósito: que le “palomeen” lo más pronto posible su lista de candidatos a comisionados.

Por su parte, a Juárez le encanta que uno de sus incondicionales en el IFT, Álvaro Guzmán, quien no brilla por sus capacidades, sino por ser su famoso “lambiscón de oro”, esté en la lista de comisionados propuestos por Merino. Tal vez piense que ello le servirá para que nadie ponga la lupa en su pésima gestión y en el mal manejo de recursos al frente

del IFT.

La esposa de Guzmán acaba de ser nombrada directora general en el Organismo Promotor de Telecomunicaciones (Promtel), mientras que a su sobrino ya también le dieron chamba en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Ahora buscan que Guzmán sea comisionado en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para cerrar el círculo virtuoso del nepotismo en el sector telecomunicaciones.

Empleada de Pemex denuncia a Zarco Casillas. Pues la nota es que Jorge Rodolfo Zarco Casillas, gerente de Comunicación y Mercadotecnia en Petróleos Mexicanos (Pemex) fue denunciado por Diana Rodríguez Sánchez, agente de Información, por presunto acoso laboral y abuso de autoridad. ¿Qué dirá de ello su jefe Víctor Rodríguez?

Ojo, la denuncia fue interpuesta ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex, junto con la Dirección de Administración y Servicios y la Dirección General de Control de Gestión.

En entrevista radiofónica para Imagen Radio, Rodríguez Sánchez señaló que desde la llegada de Zarco Casillas a Pemex se han registrado comportamientos reiterados de intimidación y prepotencia a su persona.

La empleada de Pemex, con una antigüedad de 14 años, calificó a Rodolfo Zarco Casillas como “una persona sumamente reactiva”, que “cuando quiere hacer ejercer su poder, lo deja claro”. Los actos reiterados de intimidación y prepotencia hacia Diana Rodríguez Sánchez, quedaron expuestos.

Rodríguez Sánchez argumenta que el comportamiento de Zarco Casillas constituye acoso laboral, también conocido como mobbing, y viola principios fundamentales establecidos en la Constitución Mexicana, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.

Deslinda a Ocesa de AXE Ceremonia. El caso del desplome de grúas en el Festival AXE Ceremonia 2025 en el que lamentablemente perdieron la vida dos fotoperiodistas, comienza a fracturarse en los tribunales. Más allá de que la autoridad competente ha documentado que al no ser responsable, promotor, ni organizador del evento y que las autorizaciones y permisos para el acceso de la grúa que se desplomó fue gestionado directamente por terceros, OCESA NO tuvo responsabilidad en la instalación de los artefactos que colapsaron y su participación en el evento unicamente se acotó a temas comerciales. Trascendió que, en la audiencia inicial por homicidio culposo, celebrada hace unos días, se hicieron evidentes las diferencias entre las defensas de los fotógrafos fallecidos: mientras la familia de Berenice Giles exige que se impute a OCESA y a la empresa de seguridad LOBO, la representación de Miguel Ángel Hernández coincide con la Fiscalía de que OCESA no tuvo responsabilidad alguna.

Lo que sorprende a luz del nuevo poder judicial, es que el abogado de Giles, Fabián Alejandro Victoria Rangel, haya rechazado una oferta de 8 millones de pesos de indemnización que ECO Live, la organizadora del festival habría propuesto a los deudos, ¿será que entre más se extienda el proceso, mayor será su ganancia en detrimento de los deudos? Lucrar con el dolor es algo muy vil.

Persiguen a viuda de Julio Hoth. En los divorcios y herencias se conoce el verdadero rostro de las personas: Doña Georgina Reed, viuda del empresario Julio Hoth y Alatriste, fundador de la farmacéutica Medix, es víctima de una ofensiva que tras ser un conflicto familiar es hoy un verdadero caso de extorsión e intimidación institucionalizada.

Vaya, desde la muerte del empresario en diciembre de 2020, Reed enfrentó una cadena de ataques encabezados por su hijastra Ingrid Hoth y el esposo de esta, Abraham del Valle, actual presidente del consejo de administración de Medix. Lo que comenzó como una disputa por la herencia del 30% del patrimonio que le corresponde a la viuda, escaló a un a presiones legales propias del hostigamiento.

Lo más alarmante es que esta ofensiva ha contado con la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, institución que en lugar de garantizar un proceso justo ha ayudado a Ingrid y Abraham a levantar más de 3 procesos penales y órdenes de aprehensión en contra de Doña Georgina bajo señalamientos sin fundamentos, obligándola a defenderse una y otra vez de acusaciones que parecen tener como único propósito desgastarla y doblegar a Reed.

La memoria del fundador de Medix ha sido ofendida.