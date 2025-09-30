Crecimiento, el reto (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Atendiendo al Producto Interno Bruto, el PIB, que el Inegi reporta trimestralmente, la buena noticia es que, tanto en términos anuales (comparando cada trimestre con el mismo trimestre del año anterior), como trimestrales (comparando cada trimestre con el trimestre anterior), el crecimiento ha sido, en lo que va del 2025, cada vez mayor, tal y como debe ser.

En términos anuales, del cuarto trimestre de 2024 al segundo de 2025, el PIB creció 0.4%, 0.7% y 1.2%. En términos trimestrales menos 0.6%, 0.3% y 0.6%. Esta tendencia, hacia un mayor crecimiento del PIB, ¿se mantendrá? Parte de la respuesta la encontramos en el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que también mide el comportamiento de la producción de bienes y servicios, publicado mensualmente por el Inegi.

En términos anuales este fue el comportamiento del IGAE durante los primeros siete meses del año (entre paréntesis, para comparar, pongo el dato del año anterior). Enero 0.5% (1.2%). Febrero 0.6% (2.3%). Marzo menos 0.2% (3.2%). Abril 1.2% (1.0%). Mayo 0.5% (1.7%). Junio 0.7% (1.2%). Julio menos 1.2% (2.1%). En julio, por primera vez en el año, el IGAE decreció.

En términos mensuales este fue el comportamiento del IGAE a lo largo de los primeros siete meses. Enero 0.3% (menos 0.8%). Febrero 0.8% (0.6%). Marzo menos 0.3% (0.5%). Abril 0.4% (menos 1.0%). Mayo 0.0% (0.6%). Junio 0.1% (menos 0.1%). Julio menos 0.9% (1.0%). En julio, por primera vez en el año, el IGAE decreció.

En julio, por primera vez en el año, tanto en términos anuales como mensuales, el IGAE decreció, lo cual indica que, muy probablemente, la tendencia que tuvo el PIB, durante los dos primeros trimestres del año, hacia un mayor crecimiento, no se mantendrá a lo largo la segunda mitad del 2025, lo cual no es una buena noticia.

En términos anuales, por sector de actividad económica, durante julio, las actividades primarias (ganadería, agricultura, silvicultura, pesca, aprovechamiento forestal), que aportan el 4.2% del PIB, decrecieron 12.2%; las secundarias (la industria), que contribuyen con el 33.7%, decrecieron 2.8%; las terciarias (servicios), que aportan el 62.1%, crecieron 0.4%.

En términos mensuales, a lo largo julio, las primarias decrecieron 3.0%; las secundarias decrecieron 1.2%; las terciarias decrecieron 0.4%.

En términos anuales, las actividades que más crecieron, fueron los servicios de apoyo a los negocios, manejo de residuos y servicios de remediación, 17.0%. La que más decreció fue el comercio al por mayor, 6.7%.

En términos mensuales, la actividad que más creció fue la minería, 1.9%. Las que más decrecieron fueron las industrias manufactureras, 1.6%.

Desde 1982 venimos enfrentando, sin éxito, el reto de lograr un mayor crecimiento de la economía. Entre 1934 y 1981 la economía creció, en promedio anual, 6.1%. Entre 1982 y 2024 2.1%. Entre 2026 y 2035 podría crecer, según la encuesta del Banco de México a los economistas del sector privado, 1.92% en promedio anual, con lo cual sumaríamos 54 años de crecimiento bajo, un grave problema que limita seriamente las posibilidades de lograr, por medio de la generación personal de ingreso por el trabajo, mayores niveles de bienestar, que es el fin de la economía: que la gente vida cada vez mejor.