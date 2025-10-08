La Inteligencia Artificial y la defensa de los derechos de autor

Es verdad el hecho de que, hasta que los asuntos nos alcanzan, es cuando realmente nos importan. En Gran Bretaña se ha levantado un debate a causa de una iniciativa de ley que pretende autorizar el uso de producción artística en la mayor parte de sus rubros, para programas de IA. El problema de dicha propuesta es que no establece la protección de los derechos de autor, ni deja a salvo de manera clara y eficaz los alcances de la explotación que las empresas detrás de la IA pueden tener. Ante ello, Paul McCartney y Elton John han asumido una postura firme y crítica y han llamado al gobierno a conducirse procurando los derechos de los artistas. El ex-Beatle ha dicho: “Nosotros somos el pueblo y ustedes son el gobierno. Ustedes tienen la obligación de protegernos, es su trabajo”.

El tema del uso de IA y la explotación que pretende hacer de las producciones artísticas es en verdad de primer orden ya que la protección de los Derechos de Autor es sumamente discutida y pueden impactar de forma aún más contundente a los artistas jóvenes y propiciar la sobreexplotación de aquellos que han fallecido y cuyas obras tienen una vigencia importante. Esto último, se puede apreciar en las propuestas de conciertos con IA en los que se tiene el objetivo de reavivar leyendas de la música. Elton John ha expresado públicamente: “Esto permitirá a las grandes empresas tecnológicas mundiales acceder gratuitamente y fácilmente a las obras de artistas con la finalidad de crear música competitiva”. Las reacciones han logrado unificar a los músicos más importantes de Gran Bretaña, de quienes el propio Elton John ha destacado: “Los actores del mundo de la música se oponen categóricamente”.

Ante las movilizaciones de artistas y creadores, la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha respondido que harán lo necesario por proteger los derechos de autor asegurando estar conscientes de que “sin una protección de los derechos de autor sólida y rigurosa, el lugar del Reino Unido en el escenario mundial como líder en las artes y la cultura, será gravemente amenazado”. Este asunto debería abordarse en México; es cierto que el tema central es evitar una guerra comercial con Estados Unidos de Norteamérica; es cierto también que la inseguridad y el tema migratorio deben estar en la lista de las prioridades, pero para eso existe una estructura en la cual hay personas que tienen la responsabilidad política de velar por los intereses que les han sido asignados, en este caso el de los Derechos de Autor. La respuesta lógica a ello podría ser que, aún en México, este asunto no es un problema, pero la tecnología se mueve a una velocidad impresionante y es un hecho que ahora mismo existen empresas que ya explotan de manera ilegal muchas canciones, tonos, letras y producciones artísticas en general. Ahora bien, la reflexión invita a repensar también los derechos de nuestros creadores y sus producciones y a poner en la mesa de los debates una ley en este sentido. Sería profundamente lamentable comenzar a cuestionarse sobre ellos cuando el destino nos alcance, hoy lo vemos lejos, pero cuando se trata de tecnología nunca se está lo suficientemente distanciado de las consecuencias.