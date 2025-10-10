Autonomía, no enfrentamiento, dice la Presidenta

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada por Claudia Sheinbaum al Congreso y alterada sustancialmente por, nadie sabe quién, en la Cámara de Senadores, donde Morena manda a través de Adán Augusto López, enmendada en San Lázaro, también por la bancada guinda comandada por Ricardo Monreal, ha servido de escaparate para exponer cómo la democracia impera al interior del aparato oficial de gobierno.

Serena, magnánima, la Presidenta Sheinbaum habló ayer de la desfigurada reforma que en primera instancia aprobó el Senado, con un tema de retroactividad que por ningún lado transitaba; dijo que era reflejo de la autonomía del Congreso y no de una confrontación del senador tabasqueño contra ella. Será.

Pero es de tal tamaño de descoordinación u oposición de facto, desde su propia bancada, que la mandataria reprobó antes que nadie el texto que su partido le procesó.

No hay gratuidad en la gira que emprendió por medios y notas el ministro Arturo Zaldívar, responsable de la Oficina de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, explicando por qué esa reforma no correspondía a la intención original de la Presidenta Sheinbaum, urgiendo a diputados a enmendar la plana a sus compañeros en la Cámara alta.

Cierto es que existen puntos de vista y análisis serios que ven, en la reforma original, la finalmente aprobada por los diputados, una alteración constitucional que, si bien ataja chapucerías de abogados amparando a diestra y siniestra a deudores fiscales, en tal escala que se estima que hay dos billones de pesos en juego por ese limbo jurídico que al cambiar en entramado legal, podrían ser recuperados por la hacienda nacional; también le abre puerta a abusos desde la autoridad ante los cuales los ciudadanos estarían indefensos.

Una discusión amplia que pone alerta sobre las presiones que el Gobierno federal tiene ante tanto compromiso en su gasto, y la persistencia del tabú político en contra de una reforma fiscal que recaude más y mejor.

El costo electoral de romper una promesa simple: “No habrá nuevos ni más impuestos”.

A partir de ese mantra, a buscar cómo hacer reformas fiscales de facto, arreglos que pretenden corregir apartados constitucionales favorables a ciertos grupos, con el riesgo de estar procesando cambios estructurales con intereses puntuales y temporales. El debate no se abrió, pero la duda queda.

En Morelos hay mucha indignación de vecinos de la colonia Patios de la Estación, de Cuernavaca, por el asesinato del joven Luis Ángel, el pasado lunes, presuntamente a manos de policías estatales.

La Fiscalía del estado ya cumplió la orden de un juez y detuvo a Williams “N”. El Ministerio Público aportó diversos indicios de campo y gabinete para obtener dicho ordenamiento judicial. En las próximas horas, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos ampliará información sobre este caso, que llevó a familiares y amigos del joven asesinado a protestar a las puertas del Palacio de Gobierno. Pendientes del caso.