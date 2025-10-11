Muchos excesos en Tulum; la autoridad no pone orden

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El destino de playa y sol de moda en el Caribe Mexicano: “No venga a Tulum, porque los van a desplumar”. La llegada de visitantes a esa zona maravillosa baja, por que prácticamente es asaltada por hoteleros, taxistas y restauranteros.

Todo inicia con la llegada de turistas al aeropuerto de Tulum, para llevarlos al centro de la ciudad o la zona hotelera los despiadados taxistas cobran cantidades abusivas que, en la mayoría supera el costo del boleto de avión CDMX-Tulum.

El desplumadero llega a su segunda etapa cuando por fin los turistas llegan a las playas, ahí los prestadores de servicios, restaurantes como meseros hacen cobros excesivos de los alimentos y otros por los productos en los clubes de playa. Hay cuentas que son impagables.

Y si por alguna razón los ciudadanos locales quieren ingresar a las playas por el Parque El Jaguar, hay un costo de 450 pesos por persona. Los hoteleros se apropiaron de las playas para prohibir el acceso.

Las playas, son públicas y con acceso libre a todo ciudadano, nacional o extranjero, son propiedad de la nación, son públicas, no de particulares.

Los precios sin regulación desde los taxis con tarifas de 1800 hasta 2800 por llevarte del aeropuerto al centro en una distancia de 8 a 10 kilómetros, así como cobrar por el acceso a las playas, era muy normal para el actual presidente municipal, Diego Castañón y la gobernadora Mara Lezama.

El líder del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que el gobierno morenista, echa mano cotidianamente, de prácticas de corrupción, manipulación de información y vínculos con el crimen organizado para mantener una imagen favorable ante la ciudadanía.

Para lograr este objetivo, el oficialismo se ha valido ni más ni menos que de la casa encuestadora Enkoll, a la que calificó como “brazo ejecutor de Morena”. Y es que dicha firma siempre ha estado ubicada “del lado correcto de la historia” con jugosos contratos y en lo que fue la conocida carrera de las “corcholatas”, tanto las presidenciales como las del Gobierno de la Ciudad, entre otras, tuvo un papel protagónico trabajando de la mano ni más ni menos que de Andrés Manuel López Obrador.

En el Zócalo Metropolitano, donde despacha la presidenta Claudia Sheinbaum, prefiere poner muy en claro su lealtad y admiración por el tabasqueño, a quien le dedica los primeros párrafos de su informe. “Vivimos un momento histórico.” Afirma. “Nuestro país transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos sociales, libertad, democracia y soberanía.

No es un logro menor ni pasajero; es el fruto de lucha pacífica, de organización, de resistencia, y es también la herencia de un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo: el presidente Andrés Manuel López Obrador.” Para los morenos el país no tiene problemas de huachicol fiscal, problema que lo reducen a un solo barco.

Ese espantoso grupo llamado “bloque negro”, que asiste a todas las marchas para intimidar, para agredir no solo a la gente, sino a robar y destruir oficinas y negocios privados, pudo haber sido detenido durante la marcha de recuerdo del “2 de Octubre”, pero la policía además de haber sido agredida, tuvo instrucciones de permitirles cualquier desmán.

En cambio, se niega a fortalecer y asignar recursos destinados al sistema de drenaje y alcantarillado en el Presupuesto de Egresos 2026, con el propósito de prevenir inundaciones y garantizar servicios básicos para la población.

Senadores nos señalan que las inundaciones recurrentes en la capital del país evidencian las graves deficiencias en la infraestructura hidráulica, lo que provoca afectaciones a miles de familias, daños a la salud pública y pérdidas económicas año tras año.

“La prevención de desastres urbanos no puede seguir como un asunto secundario. Destinar recursos suficientes al drenaje y alcantarillado no es una opción; es una obligación ineludible del Estado”, advierten.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 destinaron 23,500 millones de pesos a programas sociales, mientras que solo 4,400 millones se asignan al rubro de drenaje y alcantarillado. Esta disparidad, subrayan, refleja un desequilibrio en las prioridades gubernamentales, ya que privilegia medidas asistencialistas de corto plazo sobre la inversión en infraestructura básica indispensable para el desarrollo urbano sostenible.

El fortalecimiento de la estrategia de seguridad y justicia en Puebla es una realidad. Gracias al trabajo coordinado con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alejandro Armenta, bajo el lema “Por Amor a Puebla”, tiene como eje central la seguridad y protección de los poblanos. La presidenta de la República, comentó que la reducción que el país ha logrado en la incidencia delincuencial, es significativa. Puso como ejemplo a Puebla, donde bajó la 45 por ciento. Así, genera condiciones de Paz Con Bienestar para todas y todos. En las próximas semanas estarán presentado el prototipo de vehículo eléctrico Alinia, los avances del taller de diseño de semiconductores y también los proyectos de satélites nacionales y de un vehículo aéreo no tripulado, producido ciento por ciento hecho en México.

Todo ello forma parte de un ambicioso proyecto que le llamamos “México, País de Innovación”, que incluye el laboratorio nacional de inteligencia artificial.

