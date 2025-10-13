Merecido de principio a fin

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El viernes pasado, entre felicitaciones y muestras de apoyo y admiración, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. El premio le fue otorgado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela, así como por su incansable lucha por conseguir una transición pacífica de la dictadura a la democracia.

El encargado de darle la noticia fue el director del Comité Noruego del Nobel en Oslo, Kristian Berg Harpviken, quien a través de una emotiva llamada telefónica —que se viralizó en redes sociales— le informó a la venezolana que había resultado ganadora.

Desde ese momento, la noticia ha dado la vuelta al mundo, por el poderoso mensaje que acompaña a su triunfo y el reconocimiento a su lucha por la democracia.

Cabe mencionar que, durante muchos años, la conocida luchadora social, líder de la oposición en Venezuela y comprometida activista, ha enfrentado valientemente las dictaduras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Tras el anuncio de que el preciado galardón era para ella, escribió en su cuenta de X:

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad.

Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia.

¡Venezuela será libre!”.

María Corina inteligentemente subió al carro de la victoria al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabiendo que en la batalla que ella pelea, Trump, lejos de un enemigo, es un aliado para intentar derrocar al régimen de Nicolás Maduro.

Por cierto que, el presidente estadounidense era uno de los que buscaba ganar el premio, e incluso personal de la Casa Blanca criticó que no se lo hubieran dado a él, esto después de que la semana pasada consiguió negociar el cese al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamas.

Como era de esperarse, María Corina Machado recibió un sinfín de mensajes de felicitación, principalmente de los más importantes líderes mundiales.

El primero fue de Edmundo González, quien ganó las pasadas elecciones en Venezuela con un margen de 70/30, de acuerdo con las actas presentadas de la elección.

González trabajó hombro con hombro con María Corina, a quien el régimen autoritario de Maduro inhabilitó para que no pudiera participar en la contienda.

También se informó que el propio Trump le marcó para felicitarla y agradecerle la mención que hizo de él en su mensaje de agradecimiento.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, al preguntarle su opinión sobre el premio otorgado a la líder opositora venezolana dijo: “Sin comentarios”.

En lo personal, la respuesta de nuestra Presidenta me dejó frío.

Basta por hoy, pero el próximo lunes regresaréeeeeeeeeee!!!