La industria, decrece

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Para su análisis las actividades económicas se dividen en tres.

En primer lugar, están las actividades primarias: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza y aprovechamiento forestal, que aportan el 4.2% de la producción y dan trabajo al 10.6% de la población ocupada. En segundo término, están las actividades secundarias, todas las industrias: extractivas, manufactureras y de la construcción, que aportan el 33.7% del PIB y dan trabajo al 25.4% de la población ocupada. Por último, están las actividades terciaras, todos los servicios: desde financieros hasta sociales, desde comerciales hasta educativos, desde transportes hasta almacenamiento, y un largo etcétera, que aportan el 62.1% de la producción y dan trabajo al 63.5% de la población ocupada.

En este Pesos y Contrapesos centro la atención en las actividades secundarias, las industriales, que suman seis meses consecutivos, de marzo a agosto, de crecimiento anual (comparando cada mes con el mismo mes del año anterior), negativo. Estos son los datos, poniendo entre paréntesis, para comparar, el resultado del mismo mes del 2024. Marzo, menos 1.4% (más 2.1%). Abril, menos 0.7% (más 0.8%). Mayo, menos 0.4% (más 0.5%). Junio, menos 1.0% (más 0.5%). Julio, menos 2.9% (más 0.9%). Agosto, menos 2.7% (más 0.2%).

Durante los primeros tres meses de crecimiento negativo (marzo, abril, mayo), el crecimiento promedio mensual fue menos 0.83%. A lo largo de los segundos tres meses (junio, julio, agosto), fue menos 2.20%, 1.37 puntos porcentuales más, el 165.06%. El decrecimiento ha sido cada vez mayor.

De los ocho meses transcurridos entre enero y agosto, en siete el crecimiento de la actividad industrial fue negativo, 1.69% en promedio mensual, y solo en uno, febrero, fue positivo, 0.30%.

Durante los primeros ocho meses de 2024 la actividad industrial creció, en promedio mensual, 1.04%. A lo largo de los primeros ocho de 2025 decreció 1.41%.

En términos mensuales, comparando cada mes con el mes anterior, sumamos ya tres meses consecutivos de crecimiento negativo de la actividad industrial. Estos son los datos, apareciendo en el paréntesis, para comparar, el resultado del mismo mes de 2024. Junio, menos 0.3% (más 0.4%). Julio, menos 1.2% (más 0.6%). Agosto, menos 0.3% (menos 0.5%). Entre junio y agosto del año pasado la actividad industria creció, en promedio mensual, 0.17%. Un año después, entre junio y agosto pasados, decreció 0.60%.

En agosto, en términos anuales, la actividad industrial decreció 2.7%: 7.0% la minería; 2.4% la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final; 3.2% la construcción; 1.7% las manufacturas.

En términos mensuales, en agosto, la actividad industrial decreció 0.3%: la minería menos 0.7%; la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final, más 1.3%; la construcción menos 2.2%; las manufacturas más 0.2%.

La industria, que aporta el 33.7% de la producción y da trabajo al 25.4% de la población ocupada, tiene tendencia hacia un decrecimiento mayor. ¿A qué se deberá? ¿A la amenaza arancelaria de Trump? ¿A la probable renegociación del T-MEC? ¿Al Estado de chueco construido por la 4T?