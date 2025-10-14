Lluvia, investidura y ciencia

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Las trombas: Los indicios meteorológicos no fueron suficientes para poder alertar con la anticipación requerida la magnitud de las lluvias que azotaron cinco estados durante la semana pasada. A diferencia de lo que ocurre en el monitoreo de huracanes, fue imposible estimar la magnitud de las trombas.

64 seres humanos perdieron la vida, 65 personas están desaparecidas y contando, la consecuencia del golpe simultáneo de Priscilla, Octavio y Raymond, justo al final de la época de lluvias, cuando los mantos freáticos están recargados, las presas llenas, los ríos con caudales a niveles máximos y los pozos de almacenamiento llenos.

Sume usted un frente frío descendiente desde Texas que, al chocar con un frente cálido, provocó una línea de vaguada (franja de baja presión que puede generar nubosidad, lluvias y tormentas) que se movió por el centro y oriente del territorio nacional.

Total, que, si bien el contexto meteorológico estaba identificado, no fue posible prever con la dimensión adecuada la intensidad de las precipitaciones; no es sencillo estimar cuánta lluvia va a caer.

La investidura: La Presidenta Sheinbaum acudió a Puebla, Hidalgo, Veracruz y Querétaro; visitó zonas damnificadas y encabezó reuniones de trabajo en cabeceras municipales y cuarteles de zonas militares. La investidura no se limitó a tomarse fotografías desde las alturas de un helicóptero.

La presencia de Claudia Sheinbaum a ras de tierra en unas cuantas, de las muchas colonias y zonas devastadas por inundaciones, y el alud de lodo que siempre acompañan al desbordamiento de ríos y represas, es un símbolo poderoso, la mandataria se expuso a la emocionalidad de gente que perdió vida y pertenencias, patrimonio y futuro. Y aun exponiendo la imagen inefable de un jefe del Poder Ejecutivo, estuvo ahí.

El mensaje político es nítido, es y será un estilo diferente. La inmundicia politiquera en redes sociales también brilla por su mezquindad; posteo de famosos y de anónimos burlándose de quienes, en la desgracia, sobreviven en zonas que votaron por el adversario, por la némesis electoral que los ha barrido. Y con razón. La polarización inunda la narrativa digital cada vez más pestilente y cínica. Tragedia social que merece atención aparte.

Y sobre la extinción del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) que durante sexenios fue la caja chica del país para atender emergencias, la Presidenta explicó que sí hay recursos suficientes y procesos certeros para atender el desastre.

La ciencia: Ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de dos grupos de trabajo e investigación, uno en el océano Pacífico y otro para el

Atlántico, ambos coordinados por las secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Marina, para que se encarguen de desarrollar nuevas herramientas de monitoreo, de instalar boyas en el Pacífico para la detección temprana de alteraciones meteorológicas, a fin de generar todas las condiciones de alertamiento necesarias para evitar la falta de anticipación ante circunstancias climáticas como las que hemos vivido.