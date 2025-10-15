Morena quiere lavarse la Cara; acusa de robo en el Fonden, pero no hay ningún detenido

La senadora Mayuli Latifa acusa directamente a los funcionarios de Morena, al señalar que quieren “ lavarse la cara por la desaparición del Fonden. No saben cómo “chihuahuas” hacerle para darle a entender a la gente que hubo corrupción. Quiero saber: ¿cuántas denuncias ha habido por el tema de la corrupción del Fonden? Si hubo, si hubo en los gobiernos anteriores, ¿dónde están las denuncias correspondientes? Yo no las he escuchado.

Y le pregunto a Morena es: a ver, veamos quiénes están hoy en Morena, muchos de los que han cuestionado. Por ejemplo, el exdirector del Fonden con Peña Nieto es José María Tapia, conocido como “El Chema Tapia”, quien ahora está en Morena.

Yo les reto a los senadores de Morena: presenten la denuncia contra “Chema Tapia”, quien fue el director del Fonden con Peña Nieto, ¿pero qué creen?: fue candidato a presidente municipal de Querétaro, por Morena; por suerte perdió y quiere ser el candidato a gobernador de Morena en Querétaro. ¿Dónde está la hipocresía? Yo le pregunto a la senadora que es su momento dijo: son unos hipócritas.

Y la senadora panista Lilly Téllez denunció que la mayor corrupción que hubo en el FONDEN la llevaron a cabo los de la bancada de Morena, porque se robaron todo el dinero que había.

“Todos estos que votaron por desaparecer el FONDEN son unos cínicos, deberían dar un año, dos años de su salario para las víctimas, pero no, piden ahora el dinero a la gente, del dinero que ellos se robaron”, criticó

+++

Ante la tragedia que se vivió, sobre todo en Veracruz, donde la gobernadora, la zacatecana Rocío Nahle solo dijo que se había desbordado un poquito el río, La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo que enfrentar muy duros cuestionamientos de parte de la población que aparte de estar inconformes con su gobernadora, que desde un principio no tenía la menor idea de las inundaciones y el sufrimiento de sus gobernados, reclamaron a la jefa del Ejecutivo, que tuvo una reacción de enojo y vivió en carne propia que no es lo mismo recibir porras que enfrentar gratuitamente a una población desesperada.

Abundando, no es lo mismo pagar para que te aplaudan a que de manera gratuita tenga Sheinbaum que soportar gritos y hasta insultos por cierto, gracias a la ineptitud de una gobernadora, Nahle, a la que, para rematar, la jefa del Ejecutivo tiende a decir que está trabajando muy bien, pero aquí valdría la pena preguntarle.

A finales del 2022, el presupuesto del FONDEN se redujo significativamente, a punto de la extinción y se reasignaron recursos a un Tren que solo consiguió terminar con parte de la selva de Quintana Roo.

Más específicamente, cuando López Obrador decidió eliminar el Fonden, al que acusó de servir para “publicidad y corrupción”, se permitió retirar la nada despreciable cantidad de alrededor de 30 mil millones de pesos de sus arcas entre 2020 y 2021 para destinar la mayoría de esos dineros a sus “elefantes blancos”, siendo el principal, el Tren Maya. Por eso hoy el gobierno no cuenta con recursos económicos para aliviar esa situación.

+++

Los ministros de la Suprema Corte, que preside Hugo Aguilar anunciaron que donarán parte de sus salarios para los damnificados, al igual que ellos muchos legisladores, funcionarios y políticos de su partido Morena, podrían seguirlos, pero la realidad es que mejor que no se roben el dinero y le puedo asegurar que no faltará ni medicinas ni recursos para atenderlos.

+++

Al presentar su plan “Una Mirada al Querétaro del Futuro”, donde anunció transporte eléctrico, obras hidráulicas y medidas de apoyo económico para en su municipio para 2026, el alcalde de Querétaro, el panista Felifer Macías, reiteró su compromiso de mantenerse dentro del orden, el desarrollo y la seguridad para todas las familias.

El alcalde estuvo rodeado por políticos de diferentes partidos: Jorge Romero, líder nacional del PAN; Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados; Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc en la CDMX; los ex gobernadores de Querétaro, Pancho Domínguez, Pepe Calzada, y Enrique Burgos, así como por el senador Ricardo Anaya, y los priístas Pablo Angulo, Carolina Viggiano, Paloma Sánchez, y los panistas Damián Zepeda, Santiago Taboada, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Mauricio Tabe, Julen Rementería, Luis Felipe Bravo Mena, Eduardo Rivera, Renán Barrera y Chucho Nader, entre otros.

