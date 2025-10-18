La editorial Achawata y la censura en Perú

Achawata es una editorial independiente peruana que en los últimos años ha promovido un creativo rescate de las vanguardias y las izquierdas andinas de la primera mitad del siglo XX. Diseñados con una estética de los años 20 y 30, que recuerda a la revista Amauta y al trabajo editorial de los socialistas mariateguistas y los apristas peruanos, los libros de Achawata han puesto a circular, en librerías de ese país, ensayos clásicos de César Vallejo y José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre y Manuel González Prada, Flora Tristán y Magda Portal.

El equipo editorial de Achawata, que encabezan César Coca Vargas y Magdalena Suárez Pomar, ha lanzado también una revista, llamada Indoamérica. Cada número de la publicación está dedicado a un problema central de aquellas izquierdas (socialismo, nacionalismo, anarquismo, indigenismo, fascismo…) que, en la tercera década del siglo XXI, adquieren una sorprendente actualidad.

Mientras Achawata se concentró en el trabajo de rescate editorial recibió una amplia acogida dentro de la esfera pública y el campo intelectual del Perú. El Ministerio de Cultura del país andino, especialmente durante el gobierno de Pedro Castillo, respaldó aquel proyecto independiente y facilitó su difusión, aunque Achawata no ha dejado de ser una iniciativa editorial autónoma, que no depende de financiamiento oficial para su labor.

Conforme el catálogo de la editorial comenzó a ampliarse con nuevas colecciones, que no se ceñían al rescate impreso de mariateguistas y apristas de los años 20 y 30, y se internaban en temáticas más contemporáneas como las guerrillas y las contrainsurgencias de la Guerra Fría, Achawata comenzó a suscitar rechazo en círculos conservadores de la cultura peruana. Especialmente, durante el gobierno de Dina Boluarte, la presión oficialista contra la editorial independiente se intensificó.

Dos libros recientes de Achawata, el ensayo de Héctor Béjar sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado en los años 70, y Revolución en los Andes (2025), unas memorias de Víctor Polay, fundador y líder del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en la década de los 80, escritas durante su largo encarcelamiento, de más de treinta años ya, han desatado actos de censura. Los dos autores, Béjar y Polay, fueron guerrilleros, pero el primero llegó a ser canciller del gobierno de Castillo, mientras que el segundo permanece en prisión.

Las memorias de Polay, especialmente, fueron acusadas de manera anónima ante el Ministerio Público peruano de propagar una “apología del terrorismo”. Pero tanto en el libro recientemente editado por Achawata como en el testimonio de Polay ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en 2002, se insiste en asociar la violencia revolucionaria con la oposición a los autoritarismos militares de la Guerra Fría, en distinguir al MRTA de otros grupos armados, como Sendero Luminoso, y en calificar los secuestros y atentados contra civiles como “prácticas equivocadas”.

Gracias a la eficaz defensa que armó la editorial, la acusación parece haber sido desestimada, pero durante el hostigamiento judicial, el Ministerio de Cultura del Perú, a través de la Cámara Peruana del Libro, logró cancelar la presentación de Revolución en los Andes en la pasada Feria del Libro de Lima. A esa censura, han seguido otras, como las de las ferias del libro de Huancayo y de la Casa Museo de José Carlos Mariátegui, e incluso una presión favorable a la expulsión de Achawata de la Cámara del Libro.

Una expectativa razonable del nuevo escenario electoral del Perú, que se abrirá en los próximos meses, es que contribuya a distender la actual polarización y reduzca las tendencias al autoritarismo, la represión y la censura. El proyecto editorial de Achawata ha ganado un lugar en la nueva cultura del libro latinoamericano. Un lugar que sólo merecería crecer y consolidarse.