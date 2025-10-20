Europa busca autosuficiencia militar

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ante la guerra híbrida que se libra en el viejo continente, la Comisión Europea presentó su hoja de ruta para alcanzar la autosuficiencia en materia de defensa y blindar las fronteras europeas.

El documento, que consta de 16 páginas, plantea plazos y concreta medidas para alcanzar la autonomía de defensa en Europa, favoreciendo la industria militar dentro del continente.

La inversión del 5 por ciento del Producto Interno Bruto que exige Estados Unidos a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se podría quedar en suelo europeo al definir una estrategia que incentiva dicha inversión dentro de Europa.

Actualmente el 80 por ciento del equipamiento militar que se adquiere en Europa proviene del extranjero, principalmente de Estados Unidos.

Con esta nueva hoja de ruta se pretende que los países miembros de la Unión Europea compren de manera conjunta el arsenal militar necesario, para modernizar su industria de defensa, y así obtener rebajas en los costes de producción del armamento.

También se plantea la inversión en empresas europeas para incentivar la industria militar dentro del continente, utilizando como pretexto el rearme de Europa que se encuentra en medio de una guerra híbrida, entendiendo la batalla con el uso de medios no convencionales en una guerra como el uso de ciberataques, la propagación de desinformación y las intervenciones electorales, entre otros métodos.

Otro de los proyectos más ambiciosos que plantea esta hoja de ruta para mejorar la defensa del continente es la aprobación del llamado muro de drones, el cual se implementaría en el flanco oriental del territorio.

Este Escudo Aéreo Europeo formado por aeronaves no tripuladas que se intenta implementar para mejorar la defensa aérea del continente tomó fuerza tras las incursiones de drones que provocaron el cierre temporal de distintos aeropuertos en Europa.

Ante este panorama y viendo lo que sucede en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, donde los ataques con drones son utilizados por ambos bandos, la Unión Europea apuesta por un muro de drones que vigilen el viejo continente como medida para reforzar la seguridad aérea.

Desde la OTAN se promueve una iniciativa para invertir en aeronaves no tripuladas con capacidad para detectar, rastrear y neutralizar amenazas áreas, dando prioridad al muro antidrones que estaría listo para 2027.

De manera general los gobiernos europeos continúan manteniendo su discurso de una posible guerra en el continente, pidiendo que sus habitantes se preparen con provisiones y estén listos para un ataque del exterior. Tal vez preparando a la población para la inversión millonaria en materia de defensa que se quiere hacer en detrimento de la inversión en servicios sociales como salud, educación y cultura.