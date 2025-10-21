El PAN que se cansó

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En la cúpula del PAN se cansaron de ser derrotados una y otra vez por el movimiento de AMLO, se cansaron de esa narrativa exitosa del morenismo que los colocó como igual del PRI de “Alito” Moreno, se cansaron de casi dos décadas de embestidas que los llevaron a la desesperación aliancista y su achicamiento… y recordaron que sabe ser oposición.

Y sí, cansado de estar contra las cuerdas, el sábado Acción Nacional decidió dar un golpe de timón para enfrentar a un movimiento social, como el lopezobradorista, con las mismas herramientas que usó el partido guinda para crecer y arrebatar territorios y posiciones de decisión hasta lograr la hegemonía política en el país.

Era necesario —me dijo anoche un integrante de la dirigencia nacional panista— hacer algo para que la gente vea que realmente reaccionamos a la aplastada que nos dieron en 2024; a muchos no les gusta, pero había que moverse de alguna forma… sin una vida interna como en el pasado, sin espacios para disputarse, los grupos no están en ánimo de pelear.

Pero la llave maestra que permitirá que el plan de un “nuevo” PAN cuaje y se convierta en un verdadero adversario de Morena y el lopezobradorismo es que —me aseguran— quienes controlan los padrones de militantes en los estados caminen en la misma dirección de la dirigencia nacional y dejen de chantajear y negociar candidaturas y espacios de poder.

Así pues, de entrada, el PAN se sacudió de encima al PRI, con quien se alió en diciembre de 2020 —en una fórmula que incluía al PRD— para enfrentar las elecciones intermedias de 2021y no les fue tan mal, incluso llevó a la oposición a envalentonarse frente a AMLO y advertir que iban por una nueva alternancia, pero en 2024 fueron despedazados por el morenismo.

Y en esa lógica, al romper con el PRI rompen con cualquier simbolismo que lo una al tricolor, pero fueron más allá, se abrieron por completo a los ciudadanos, sobre todo se abrieron a los jóvenes, que es donde ven las posibilidades de construir una verdadera oposición capaz de competir primero y después ganarle a Morena, como lo hicieron con el PRI en el 2000.

Terminan además con decisiones cupulares en asignación de candidaturas —que entregaron espacios al PRI y orilló a muchos panistas a hacer campañas de brazos caídos (como ejemplo el Estado de México en 2023)— y ahora decidirán por elecciones primarias, encuestas y voto de militancia; van por liderazgos ciudadanos, como Morena, y no necesariamente partidistas.

El discurso del líder del panismo nacional, Jorge Romero, en el Frontón México sonó por momentos encantador y hasta meramente cosmético:

Redefinir las causas, reviviendo el orgullo panista y la empatía con la gente; reformar los estatutos, para abrir el partido a una etapa de participación, transparencia y democracia; actualizar la identidad visual, con un logo renovado que refleje modernidad, cercanía y orgullo por su historia.

Anoche dirigentes nacionales del PAN me decían que la apuesta es por los jóvenes, para contener la expansión ideológica y doctrinaria que desarrolla Morena en busca de consolidar el cambio de régimen que inició López Obrador, y eso pasa además por abrirse realmente a los ciudadanos que se sienten defraudados por la 4T… van por recuperar confianzas. Hasta aquí la carta de buenos deseos. El PAN tiene como principal adversario al panismo que ha utilizado el partido como negocio e instrumento de chantaje y negociación económica… Ahí será la gran batalla para lograr el resurgimiento del Partido Acción Nacional.

RADAR

MORENA SE INQUIETÓ. Por cierto, ese mismo día, la dirigente nacional morenista, Luisa María Alcalde, en un intento de raspar al panismo cometió el gazapo de engrandecer el evento y difundir una lista de asistentes en la que mencionó invitados internacionales, ex candidatos presidenciales, gobernadores, integrantes de las familias fundadoras de AN y militantes… simplemente evidenció el músculo albiazul.

Aquí sólo algunos nombres destacados por Alcalde, claro, a cada uno le dio un llegue marcado por acusaciones de corrupción: Jorge Romero, José María Aznar, Lorenzo Córdova, Enrique Krauze, Guadalupe Acosta, Cecilia Soto, Enrique de la Madrid, Santiago Creel, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Manuel Gómez Morín, Kenia López Rabadán y todos los gobernadores panistas.

