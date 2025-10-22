Apatzingán: Cárteles con todo el poder

El quinto asesinato en este año de un productor limonero en Apatzingán, como el de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle en ese municipio, hartos de amenazas, abusos y homicidios por parte de grupos criminales que los obligan a pagarles su producción a precios que les fijen, como declaró días antes, parece evidenciar que los cárteles que controlan ésa y otras regiones de Michoacán, tienen más poder que las Fuerzas Armadas que presuntamente los combaten.

En varias ocasiones, el joven dirigente denunció lo que ocurre en esa zona, sin que las autoridades estatales o federales atendieran sus peticiones y hasta hubo una temporada en que tuvo que ausentarse por amenazas y denunciar presiones y extorsiones de esos grupos criminales “que nos tienen de rodillas y fijan precios de nuestros productos, exigendo cobros indebidos a través de intermediarios o coyotes”, como lo repitiera en varias ocasiones, sin que recibiera respuesta de niveles gubernamentales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

“Muy triste y lamentable”, el asesinato del líder limonero del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, declaró la Presidenta Sheinbaum en su mañanera, en la que dijo que está todo el Gabinete de Seguridad apoyando a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán, entre versiones de que pudo haberse separado de sus escoltas y cambiado de vehículo blindado para acudir a alguna cita con algún malandro.

Con la renuncia de la magistrada Janine Otálora Malassis, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el último día de este mes, tras decidir no continuar dos años más en ese cargo, al que tendría derecho según la reforma al Poder Judicial, ese organismo quedará sin la más respetada y respetable de sus integrantes que, en su momento, fue la única que votara en contra de la inconstitucional sobrerrepresentación en el Congreso.

Comunicada su decisión al Senado, ante el que rindió protesta en 2016 para un periodo de nueve años, el líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, declaró que esa magistratura será cubierta hasta 2027 “porque no va a pasar nada” ya que, con seis magistrados, ese tribunal puede sesionar sin problema.

La reaparición del expresidente Felipe Calderón en el primer informe de actividad legislativa de su esposa, Margarita Zavala, debe haber irritado a los militantes de Morena, que llevan más de dos sexenios de “satanizarlo” por haberle ganado a AMLO en 2006, responsabilizándolo de todos los males del país.

Extrañó que la comparecencia de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en la Cámara de Diputados, sobre el primer informe de la Presidenta, fuera “en privado”, como si alguno de sus anfitriones quisiera saber qué dicen en Washington de sus visas.