No a las dictaduras

Cuando los autoritarios toman el poder,

es crucial reconocer a los valientes defensores

de la libertad que se levantan y resisten.

Comité Nobel de la Paz

El viernes 10 de octubre el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, se comunicó por teléfono con María Corina Machado para notificarle que había sido elegida para recibir el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la Paz y de la Democracia en Venezuela. Las palabras y el mensaje de Kristian Berger fueron contundentes al reconocer la importancia de defender la democracia y lo que esta misma representa y pusieron de manifiesto la postura del Comité del Nobel. Esta decisión manifiesta el repudio que las democracias mundiales tienen a la dictadura de Nicolás Maduro, quien por mucho ha sido señalado y comprobado que se mantiene al frente del poder por medio de un fraude electoral y quien , además, de manera personal se le vincula con el narcotráfico.

El anuncio del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora se dio durante la misma semana en la cual, Nicolás Maduro solicitó una reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU (presidido por Rusia) debido al “ataque armado” de Estados Unidos; pero ante ello, Maduro se encontró con este mensaje que resulta políticamente demoledor para lo que dice representar y más aún, para todo aquello que de manera ilegitima presume ser.

María Corina Machado, por su parte, expresó: “Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para alcanzar la libertad y la democracia. ¡Dedico este premio al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa!”.

El reconocimiento que el Comité del Premio Nobel ha realizado ha debilitado el devenir político de Maduro y ha fortalecido la lucha de Corina Machado, al respecto, no hubo un solo país democrático, ni una sola ONG de respeto o una institución u autoridad moral íntegra, que no expresara su solidaridad y reconocimiento a la lucha que encabeza Corina Machado a quien se ha adjetivado como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje cívico en América Latina”. El Comité, no dudó en asentar que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado debido a “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Al mismo tiempo, el Comité afirmó que Venezuela ha transitado a la brutalidad y al autoritarismo.

El video que da fe de la llamada que realizó Kristian Berger a Corina Machado muestra la reacción de esta última, quien afirma que ella representa un movimiento a lo que el integrante del Comité del Premio Nobel responde: “creo que tanto tú como el movimiento se lo merecen”.

El Premio Nobel de la Paz que recibió a Corina Machado representa mucho para la lucha por la democracia, pero también para todas las mujeres que, como ella, luchan en otras trincheras. Esto convierte a Corina Machado en un símbolo global para quienes están a favor de la democracia y que con su respaldo y alegría gritaron al unísono “¡No a las dictaduras!”.