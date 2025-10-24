Nada personal

Contra quien solito se busca ser el buleado de la política. Gerardo Fernández Noroña es el clásico personaje que busca que le peguen para que lo soben, y es que se hizo la víctima tras las críticas recibidas cuando se aventó la puntada de pedir licencia para acudir a Palestina para ser testigo de las atrocidades de la guerra en aquella región del mundo. Obvio lo suyo de viajar no es otra cosa más que turismo disfrazado de humanidad, porque si en verdad quisiera ser empático con esos temas, ya estaría en Sinaloa, Durango o Michoacán, o mínimo estaría en Veracruz con el lodo hasta las rodillas, ayudando a quienes perdieron todo y que no han recibido más que desplantes de su gobernadora. En fin, Noroña es el vivo retrato de la incongruencia.

Que me multen, dijo Cuauhtémoc Blanco cuando los medios de comunicación lo increparon por el tema de su desliz en el que, en lugar de trabajar, estaba jugando pádel. Pobrecito, ¿no están viendo que el hombre se estresa y ocupa esparcimiento? Su corazoncito necesita hacer ejercicio cuando debería de estar en su curul. Su doctor ha de ser diputado también, porque eso de recomendarle hacer deporte en horario laboral me suena a recomendación de un flojo colega. Según el especialista, la cura radica en faltar al trabajo, cobrar por no hacer nada, chacotear con los amigotes del pádel, y luego aventarse un ratito en el vapor. Ése si es remedio para cualquier enfermedad. ¿O no?

Los principales afectados del gusto del “hacernadismo” del diputado Blanco son sus mismos compañeros y compañeras. Según me dicen, por lo menos unos cien legisladores van a tener que regresar a trabajar de manera habitual para evitar la crítica, porque ya muchos se la pasaban en su distracción favorita. Me aseguran que hay desde corredores, viajeros, fanáticos del tenis y del pádel, levantamiento de tarro y hasta planchado de oreja. Dicen que después de tanto reclamo y por aquello de la culpa, se ha visto al diputado caminando encorvado por San Lázaro.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Taibo II siendo Taibo II

Su Santidad Jorge Romero se agarró la sotana y se hizo escuchar, fuerte y claro en entrevistas nacionales sobre el tema de las alianzas de su partido con otras fuerzas políticas.

Así como lo lee: según información a la que tuve acceso, me cuentan que, después de encomendarse a San Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, se persignó antes de salir al aire para tratar de bajarle los ánimos al presidente del PAN (el nuevo PAN) en Monterrey, Nuevo León, Policarpo Flores (quien también encabezó al viejo PAN hasta hace unos días). Este último ha declarado que, en la tierra del Cerro de la Silla, ya está definido el rumbo que quieren tomar… y que hasta candidato y alianzas traen. Estas acciones, por parte de Su Santidad Jorge Romero, fueron necesarias, porque en Durango también le quieren hacer la maldad de ignorarlo. Argumentan que nadie más conoce las circunstancias que ahí se viven mejor que ellos. Dicen que, si bien Romero administra la catedral, son esas capillitas las que mantienen viva la fe en su partido.

Con el pie derecho arrancó en su encargo la magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López. Me dicen que una vez pasada la campaña negra que orquestó en su contra el exgobernador, que hoy se encuentra huido y recluido en el vecino país, cuyo nombre empieza con “F” y termina con “rancisco”, la justicia en el estado ha comenzado a caminar en sentido positivo. Por lo menos ése es el sentir de los tamaulipecos que hoy celebran que diez altos exfuncionarios de la administración pasada, de extracción panista, se encuentren a milímetros de la cárcel, ya que todos están vinculados a proceso. Me dicen que sólo es cuestión de unos ajustes por parte del sastre a sus trajes a rayas.

La última… Y los que postearon una amenaza en redes sociales fueron los genios del PRI. Según vimos en redes sociales se les ocurrió subir una imagen con una frase que decía: “Tranquilo, el PRI va a regresar”. Lo que nadie nos puede decir es que, si llevaba dedicatoria para algún exgobernador detenido, para su mismo líder que anda nervioso por aquello del desafuero, sí fue un aviso tipo cartulina del crimen marcando territorio, o mensaje para alguno de sus acreedores. Si la justificación del error, es decir: “que se hable bien o mal, pero que se hable del PRI”… la recomendación en este caso sería, “mejor que no se hable del PRI” … y nos vamos.