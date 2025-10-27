Construcción, de mal en peor

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

He documentado, en estos Pesos y Contrapesos, el bajo crecimiento de la economía y, en algunos casos, como el de julio y agosto pasados, según el Indicador Global de la Actividad Económica, el decrecimiento (julio, menos 1.2%), o el crecimiento cero (agosto), y, según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica, el de septiembre, mes en el cual la economía pudo haber decrecido 0.6%.

La construcción (que con la minería; con la generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; con el suministro, por ductos, de agua y gas natural al consumidor final; y con las industrias manufactureras, forma parte del sector industrial), que aporta el 21.00% de la producción de la industria, el 6.63% de la producción total, y el 7.83% del empleo, va de mal en peor.

Todos los meses el Inegi publica los Indicadores de Empresas Constructoras, a partir de los resultados alcanzados en cuatro rubros: valor de la producción, personal ocupado, horas trabajadas y remuneraciones medias reales (ya descontada la inflación), y lo hace en términos anuales (comparando con el mismo mes del año anterior), y mensuales (comparando con el mes anterior). Ya tenemos los datos para agosto. Para poder comparar pongo entre paréntesis, primero, el resultado de agosto de 2024 (comparación anual) y, segundo, el de julio de 2025 (comparación mensual).

Comienzo con la comparación anual. Valor de la producción: -19.1% (-15.6%, -17.9%). Personal ocupado: -11.5% (+0.2%, -11.5%). Horas trabajadas: -13.5% (-1.3%, -13.8%). Remuneraciones medias reales: -1.1% (+5.4%, +2.0%).

Termino con la comparación mensual. Valor de la producción: -2.9% (-1.5%, -2.0%). Personal ocupado: -0.7% (-0.7%, -0.7%). Horas trabajadas: -1.1% (-1.5%, -0.3%). Remuneraciones medias reales: -1.1% (+2.0%, +2.0%).

En total tenemos ocho comparaciones, cuatro en términos anuales, cuatro en términos mensuales, dos para valor de la producción, dos para personal ocupado, dos para horas trabajadas, y dos para remuneraciones medias reales. En términos anuales, en las cuatro, los resultados fueron negativos (decrecimiento), y peores (mayor decrecimiento). En términos mensuales, en las cuatro los resultados fueron negativos (decrecimiento). En una (personal ocupado), resultaron iguales (-0.7%). En otra, horas trabajadas, en una (comparando con agosto de 2024), resultaron menos malos (-1.5%, agosto del año pasado; -1.1%, agosto de este año), y en la otra (comparando con julio de 2025), resultaron peores (-0.3%, en julio, -1.1%, en agosto). En las otras dos (valor de la producción y remuneraciones medias reales), resultaron peores (mayor decrecimiento).

Estos son los sectores de la construcción, con los resultados, en términos anuales y mensuales, del valor de la producción (entre paréntesis, agosto de 2024). Edificación: -7.5% (+6.0%), -0.1% (+0.9%). Agua, riego y saneamiento: -50.3% (+6.6%), -5.4% (-3.7%). Electricidad y telecomunicaciones: +13.0% (-8.3%), +1.2% (-1.4%). Transporte y urbanización: -28.5% (-46.9%), -4.9% (-7.1%). Petróleo y petroquímica: -71.8% (+3.4%), -24.8% (+4.7%). Otras construcciones: +4.8% (-11.2%), -1.1% (+2.9%).

Confianza de los empresarios de la construcción, de cero a 100, en septiembre, para invertir: 23.1 puntos (26.4 hace un año).

Así la construcción.