Fin a prórroga: vienen más aranceles

Francisco Cárdenas Cruz.

Esta semana se cumplen los 90 días de prórroga que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a México para la aplicación de gravámenes a los productos no arancelarios que exporta a su país y que su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, coinciden en asegurar que han sido negociados exitosamente en las reuniones preliminares a la discusión del tratado comercial trilateral con Canadá que habrá el próximo año

Sin embargo, a finales de la semana anterior, sorpresivamente, el mandatario estadounidense anunció la cancelación de las negociaciones con Canadá, después de que el primer ministro, Mark Carney, anunció que su país buscará exportar productos de su país a otros países, por el alto costo de los aranceles que Trump le impuso a los que ese país exporta a EU, con riesgo de que, si no hay una rectificación, la continuidad del T-MEC estará en riesgo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Recorridos van y vienen de la Presidenta Sheinbaum y funcionarios de su Gobierno por las zonas afectadas por los desbordes de ríos que inundaron y en varios casos mantienen aisladas a muchas familias para llegar a ellas por las dificultades y retrasos en abrir caminos, a pesar de labores de brigadas de elementos de las Fuerzas Armadas y agrupaciones que trabajan día y noche en las zonas más afectadas.

En algunos poblados y comunidades de Veracruz, Hidalgo y Puebla, los daños son de tal magnitud que será imposible que las familias puedan volver a vivir en ellos, por lo que serán declarados inhabitables, lo que va a generar problemas para crear urgentemente otros lugares a los que puedan ser trasladados.

Justo cuando los casos de corrupción del sexenio pasado afloran a diario por todas partes y niveles, se publican partes del libro Diario de una Transición, de la Presidenta Sheinbaum, en una de las cuales sostiene que “a Andrés Manuel López Obrador nunca podrán vincularlo a la corrupción” y que, coincidentemente, el viernes pasado en la mañanera, la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, revelara que hay 27 funcionarios y exfuncionarios detenidos por el caso Segalmex.

Más aún, después de que desde hace varios meses se confirmaron los casos de huachicol fiscal, que involucró a los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante, el primero preso y el segundo prófugo aún, que le han costado al país miles de millones de pesos desde que AMLO dejó a la Armada y al Ejército el control aduanero.