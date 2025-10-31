El populismo entra por la cabeza 

Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Basta ver este retrato con detenimiento para tomarlo como un claro ejemplo de lo que el populismo puede hacer en las personas.

La fotografía tomada por Gaby Oraa el día de ayer en un miting a favor de Nicolás Maduro, es una “joya” visual y social.

El populismo que se forjó con Hugo Chávez, personaje que la mujer porta sobre la cabeza, ha sido devastador para todo un país y millones de familias que se han tenido que separar, que han muerto de hambre y que al día de hoy no tienen ni trabajo, ni ingresos para comer.

La crisis económica y social, la hiperinflación, la pobreza, la desintegración social, es todo eso que los gobiernos populistas buscan ocultar con mentiras y con gafas tan grandes como las que esta mujer porta.

Latinoamérica y su gente sonriente y vivaracha también se ha dejado llevar por gobiernos que juegan con la pobreza, con apoyos sociales interminables pero que van consumiendo servicios básicos como la salud y posteriormente el endeudamiento.

Argentina, Brasil, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Bolivia y México. Todos ellos como quienes han experimentado el populismo, dejando morir a millones de personas por carencias en materia de salud, ha dejado de desarrollar el potencial de tantos niños en educación, por solo decir dos cortos ejemplos.

Ella como el ejemplo de quien cae ante las promesas insostenibles por líderes que hacen creen que están para “el pueblo”, pero que solo crean un sistema de corrupción interminable, el abuso de poder y la ostentosidad como estilo de vida.

Ella con un Hugo Chávez muerto en su cabeza, por donde le entró cada mensaje que emitió el expresidente prometiéndole todo, algo así como una especie de salvación.

Sus lentes, tan grandes que no le permiten ver nada de lo que ella no quiera ver. No hay luz que se le cuele por los lados, ni tampoco la claridad entre sus ojos y las micas.

Todo lo que ella ve, se rebota, no permea en ella. Al menos así es el efecto de los lentes.

En su cuello un collar que lo envuelve, lo aprieta, lo calla, lo limita tanto que no hay manera que pueda expresarse.

Apoyar al populismo, siendo de izquierda o de derecha provoca este tipo de imágenes tan bizarras y claras semánticamente.

Ella porta todos los símbolos de quien recibe unos cuantos pesos para aparecer apoyando y adulando, lo insostenible.

Qué lástima.

Así se ven muchos en nuestro país.

El populismo entra por la cabeza │ Laura Garza ı Foto: Especial