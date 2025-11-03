Las amenazas se cumplieron

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Parte el corazón ver las últimas imágenes de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, con su niñito en brazos en el baile de Las Velas en donde fue abatido cobardemente. En las fotos previas al asesinato se ven sus dos hijos chiquitos y su esposa.

El alcalde independiente llevaba mucho tiempo denunciando a personajes del crimen organizado que estaban extorsionando y al Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla de tolerar a una policía corrupta que estaba amedrentando a la sociedad, a los agricultores y a él.

Manzo de verdad quería recuperar la seguridad para la gente de Uruapan, pero como quiso pisar varios intereses de gente mala y poderosa, mejor lo mataron.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES De nuevo Sonora

Apenas hace unos días asesinaron al líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo. Hay un denominador común, quien denuncia públicamente a extorsionadores, a policías municipales, a políticos, lo matan y se hace de la manera más pública, para que los malos sienten un precedente y que nadie se atreva a denunciar.

Tanto Bravo como Manzo habían alzado la voz y le habían exigido a las autoridades apoyo para sus comunidades.

Antes de llegar a la alcaldía de Uruapan, Manzo Rodríguez fue diputado federal, entre 2021 y 2024, y también fue auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán entre 2017 y 2018.

EDIL SILENCIADO

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, al coordinar un operativo con policías ministeriales, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Desde que llegó a la alcaldía, en septiembre de 2024, como candidato independiente y encabezando el movimiento La Sombreriza, se caracterizó por combatir a los grupos criminales de su localidad, a quienes señalaba y exhibía a través de videos que publicaba en sus redes sociales.

Durante su gestión y como parte de una estrategia para recuperar la paz en Uruapan, ofreció incentivos y recompensas de hasta un millón de pesos para policías municipales que hicieran decomisos de drogas y armas.

Manzo Rodríguez es el séptimo alcalde del país asesinado en lo que va del sexenio.

También este sábado, el mismo día que mataron al alcalde de Uruapan, pero en la madrugada, en la localidad de La Ruana asesinaron a Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del exlíder de autodefensas Hipólito Mora. Otro de sus tíos, Guadalupe Mora, atribuyó el atentado al grupo criminal Los Viagras. Fue en junio de 2023 cuando civiles armados emboscaron a Hipólito Mora cuando viajaba en su camioneta acompañado de su esposa.

No han sido los únicos productores muertos a manos del crimen organizado. José Luis Aguiñaga Escalera fue asesinado a tiros el 12 de septiembre del 2024 en Buenavista, municipio con la mayor producción de limón del estado de Michoacán. Ramón Paz Salinas, productor de limón y profesor rural, murió el 14 de enero de 2025 al estallarle un artefacto explosivo improvisado tipo mina mientras se dirigía de su huerta a dar clases a una localidad del municipio de Apatzingán y la lista sigue.

Es devastador ver lo que está pasando. Éstas son las súplicas valientes, las llamadas de auxilio de un alcalde, de un municipio, que ha sido vapuleado por el crimen organizado, extorsionando a quienes trabajan honestamente por nuestro país.

Tal parece que el trabajo y la honestidad no se valoran, estamos entrando a una etapa de mucha oscuridad y no se ve una salida pronta.

Así advertía Carlos Manzo sobre la violencia en Uruapan y las amenazas a su persona. Éstas son algunas de las veces en las que pidió apoyo y protección para la gente de Uruapan y para su persona.

“Presidenta de la República visitó Morelia, ha visitado Michoacán un gran sinnúmero de veces y, desde que pidió el voto, a Uruapan no ha regresado como Presidenta de la República. Uruapan votó por usted, Presidenta, votó por este movimiento independiente y le pedimos que recapacite, que escuche, que nos atienda encontrando soluciones a esta problemática que nos está matando”.

“Le pido que manden el apoyo que le corresponde. La obligación en estos temas es del Gobierno federal. Nosotros con mucho gusto vamos a seguir apoyando, pero los que estamos expuestos, los que estamos dando la cara es nuestra policía municipal, este Gobierno. Estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal y no estoy dispuesto a doblegarme, ni estoy dispuesto a entregar la poca o mucha seguridad que está al alcance de nuestras posibilidades como municipio. Sabemos que corremos riesgos, riesgos… No queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística. No queremos más policías asesinados que se encuentran en la estadística”.

“Le pido que urgentemente usted haga presencia en Uruapan, sepa las situaciones complicadas que vivimos en Michoacán y que se requiere que ustedes tomen la responsabilidad que tienen para atender este tipo de delitos federales. Este tipo de bandas delictivas del crimen organizado que cometen ilícitos, cometen amedrentaciones, homicidios con armas de uso exclusivo del Ejército. Todos estamos en la mejor disposición de apoyar, de seguir trabajando como lo estamos haciendo, pero si ustedes no mandan el apoyo que los ciudadanos de Uruapan requieren, lo único que nos van a dejar es estar expuestos todos ante este tipo de grupos criminales que cada día son más agresivos”.

---

LOS RECLAMOS de Carlos Manzo al actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fueron una constante durante el gobierno del alcalde de Uruapan, que buscaba acabar con el crimen y las extorsiones en su municipio.

“Vas a tener que pasar sobre mi cadáver y vas a tener que matar gente para permitirte que siga robando y extorsionando al pueblo de Uruapan y de Michoacán con tu guardia civil. Nosotros no votamos por eso, y qué lamentable que existan muchos que dicen defender la Cuarta Transformación, que se dicen defender la transformación de este país y que sean cómplices de tu gobierno corrupto. Hoy tienes a todos los corruptos que criticaste en campaña, los tienes trabajando en tu gobierno, traicionando los principios del obradorismo que dices defender. A mí no me pasa nada si no soy candidato en Morena, yo soy un ciudadano y tengo las puertas abiertas en muchos lados, pero principalmente con la ciudadanía que es mi mayor respaldo social”.

“Estás traicionando al pueblo de Michoacán, nos estás poniendo en riesgo a todos los ciudadanos con esa policía corrupta que tú comandas y que tú mandas a robar. Están acabando con la economía de muchas familias”.