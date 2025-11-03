Menos 0.3% (1/2)

Menos 0.3% es lo que creció, tanto en términos anuales (comparando cada trimestre con el mismo trimestre del año anterior), como trimestrales (comparando cada trimestre con el trimestre anterior), la economía durante el tercer trimestre. Lo anterior implica que, por primera vez desde el primer trimestre de 2021, al final de la recesión provocada por el Covid y el cierre parcial y temporal de las actividades económicas consideradas no esenciales, la economía registró un trimestre de crecimiento negativo.

En términos anuales, éste fue el comportamiento del crecimiento de la economía en los últimos 11 trimestres, del primero de 2023 al tercero de 2025. 2023: más 3.9%, más 3.6%, más 3.4% y más 2.5%. 2024: más 1.8%, más 1.1%, más 1.5% y más 0.4%. 2025: más 0.7%, más 1.2% y menos 0.3%. El crecimiento promedio trimestral durante los tres primeros trimestres de cada uno de esos años fue: 2023, más 3.63%; 2024, más 1.47%; 2025, más 0.53%. Tendencia a la baja.

En términos trimestrales, éste fue el comportamiento del crecimiento de la economía en los once trimestres transcurridos del primero de 2023 al tercero de 2025. 2023: más 0.8%, más 0.8%, más 0.6% y más 0.4%. 2024: 0.0%, más 0.1%, más 0.9% y menos 0.6%. 2025: más 0.3%, más 0.6% y menos 0.3%. El crecimiento promedio trimestral durante los tres primeros trimestres de cada uno de esos años fue: 2023, más 0.73%; 2024, más 0.50%; 2025, más 0.20%. Tendencia a la baja.

La definición canónica de recesión, propuesta en 1974 por Julius Shiskin, Comisionado de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, en un artículo publicado en el New York Times, titulado El ciclo de los negocios, ¿cómo detectar una recesión?, es esta: dos o más trimestres consecutivos de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto, PIB, que es la producción de bienes y servicios para el consumo final.

Durante el tercer trimestre del año, tanto en términos anuales, como trimestrales, el PIB decreció y la pregunta es, ¿estamos entrando en recesión?, y, si fuera el caso, ¿cuánto durará? La recesión anterior duró, en términos anuales, siete trimestres, del tercero de 2019 al primero de 2021, y tres en términos trimestrales, del cuarto de 2019 al segundo de 2020. Las recesiones se miden en términos anuales, no trimestrales.

En términos anuales, éste fue el crecimiento de las actividades primarias (la explotación directa de recursos naturales): más 3.0%. Éste el de las actividades secundarias (las industrias): menos 2.9%. Éste el de las actividades terciarias (los servicios): más 0.9%. ¿Dónde está el mayor problema? En las industrias, que aportan una tercera parte de la producción.

En términos trimestrales, éste fue el crecimiento de la explotación directa de recursos (actividades primarias): más 3.2%. Éste el de las industrias (actividades secundarias): menos 1.5%. Éste el de los servicios (actividades terciarias): más 0.1%. ¿Dónde está el mayor problema? De nueva cuenta en las industrias.

¿Por qué escribo “mayor problema”? Porque, aunque tanto en términos anuales, como trimestrales, las actividades primarias y terciaras crecieron, sus crecimientos fueron muy bajos, lo cual es un problema, porque la producción, de las tres actividades, debe crecer lo más posible, algo que en México no está sucediendo, y no de ahora, sino desde hace 43 años.

Continuará.