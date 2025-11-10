Cadena 3B construye tienda… y arruina departamentos

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Esta podría pasar como otra historia de socavones en la CDMX, de construcción mal planeadas que durante su ejecución dañan propiedades aledañas, pero no es así en el caso de la cadena de tiendas 3B que encabeza K. Anthony Hatoum, cuya rápida expansión bajo el modelo de hard discount en zonas populares y de clase media le llevó a que la edificación de uno de sus locales provocara daño estructural a un edificio habitacional en la alcaldía Gustavo A. Madero al punto que el alcalde de la demarcación, Jeancarlo Lozano ordenó clausurar la construcción tras detectar excavaciones profundas de cimentación sin autorización.

A la cadena se le conoce comercialmente como “Bueno Bonito y Barato” (un muy tradicional refrán mexicano), lo cual puede acreditarse en una serie de los productos expedidos en esas tiendas. Pero para llegar a esos precios tan atractivos, ¿se cumplen todas las normas legales y preceptos éticos propios de una compañía que obtiene recursos del público inversionista?

Alguien sin escrúpulos podrá decir que “sólo se trata de un barrio jodido de chilangos”. Pero tratándose de BBB Foods Inc., una empresa que cotiza en el New York Stock Exchange, donde supuestamente el comportamiento de buen “ciudadano corporativo” es condición necesaria para participar del mercado de capitales más grande del mundo, el asunto cobra un cariz socialmente preocupante.

La tienda en cuestión se empezó a construir a principios de este año en la Avenida Francisco Villa número 6, contiguo al edificio dañado en la Primera Cerrada de Palma número 10. Si busca en Google Maps, usted verá que se trata de una zona popular de una alcaldía al norte de la capital del país. Y como consta en las imágenes que en su momento difundió la misma alcaldía por redes sociales la primera semana de abril pasado, se pudo observar que las excavaciones profundas para edificar una tienda 3B provocó una oquedad por la que cabía una persona de pie, así como la fractura de una viga de cimentación del edificio aledaño donde habitan 20 personas

De hecho, existe la denuncia CI-FICUH/CUH-5/UI-CANACO/00986/04-2025 por los daños provocados. La obra se suspendió de inmediato para mitigar los riesgos; la alcaldía, atenta a la situación, entregó apoyos de renta temporal para las familias afectadas. Pero seis meses después la construcción sigue clausurada y, como han denunciado los propios vecinos, nadie sabe sí se efectuó una reparación a fondo o sólo una “por encimita” por parte de la cadena comercial, arriesgado vida y patrimonio de familias completas.

Pero en medio de esa situación, se detectó la ausencia de documentos oficiales que determinase desde un principio que la construcción de la nueva tienda cumplía lo dispuesto en la ley de obras y de protección civil capitalina. ¿Y si resulta que 3B no cumplía con sus propios códigos de ética en una zona pobre de México, siendo una empresa bursátil en Nueva York, que sucede?

Salud favorece a Astra-Zeneca sobre nacionales

A contracorriente de las promesas, del modelo de compras consolidadas de medicamentos que hace un año presentó el subsecretario Eduardo Clark para estimular el fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional, la secretaría de salud de David Kershenobich optó por favorecer a las multinacionales mediante la extensión artificial de patentes como sucede con AztraZeneca ahora a cargo de Leticia Murray tras la salida de Julio Ordaz.

Y Ordaz nunca ocultó su beneplácito con Kershenobich. No es para menos: conforme al oficio DAF/522/2025 del 30 de enero pasado emitido por Birmex - entonces a cargo de Ivan “El Tovarich” Olmos- asignó en directo la compra por de 24 claves medicas durante dos años con valor de16 mil millones de pesos para productos de patente… cuya parte más gorda, el 63%, fue para dapagliflozina en sus diversas presentaciones para tratamiento de diabetes.

Peeero, curiosamente, meses antes de esas contrataciones, empresas mexicanas como Liomont y AsoFarma solicitaron registro sanitario para fabricar dapagliflozina como genérico intercambiable por el vencimiento de patente… pero Cofepris, a cargo de Armida Zúñiga, les dio el registro unas semanas después del apapacho a AstraZeneca.

A las empresas mexicanas se les cerro a puerta de las compras de gobierno para favorecer a una poderosa multinacional. Nacionalismo de pacotilla, pues.

Se le hace bolas licitación a Black Ecco

El viernes le platiqué de un concurso a modo para servicio de fotocopiado, impresión y escaneo a través de equipos multifuncionales en la que la jefa de la unidad de servicios generales y de apoyo, Rosa Elena López Valenzuela, estableció en las bases técnicas y en la sesión de aclaraciones una precisión tal para definir como ganador a la firma Black Ecco con equipos Lexmark con todo y moñito de regalo para un contrato de 500 millones de pesos.

Pues tal fue el desbarajuste que provocaron los dados evidentemente cargados que ese mismo día se suspendió una nueva sesión de aclaraciones, bajo la aseveración que la empresa contratante requería “analizar los replanteamientos” hechos por 4 de 5 concursantes en torno a la notoria inclinación hacia Tecnologías Eficientes de Villa… empresa de René Quintero y dentro de la órbita de Black Ecco.

Veremos hoy por la tarde si dan luz verde para una compra más pintada que fotocopia a color.

El AIFA y la reunión de esta semana

Datos por adelantado: de enero a octubre de este año, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles movilizó 5 millones 705.2 mil pasajeros, un aumento anualizado muy relevante del 12.5% concentrado en vuelos nacionales… pero ya lejos del aumento de 137.6% del mismo período de 2024 respecto a 2023. Parecería que el tránsito de personas se acerca a una planicie de crecimiento en la terminal a cargo del general Isidoro Pastor al definir una primera etapa de mercado objetivo.

En carga, sin embargo, hubo una reducción de 12.7% acumulado este 2025 respecto a 2024… año en que, respecto a 2023 el aumento fue de 232.5%.

Veremos sí efectivamente se concreta la reunión de esta semana entre el secretario de infraestructura, comunicaciones y transportes Jesús Esteva, el canciller Juan Ramón de la Fuente, con Sean Duffy como titular de transporte de Estados Unidos y secretario de estado Marco Rubio.

De lo que se acuerde dependerá el futuro estratégico del AIFA.

CDMX: ¿valdrán los vales o ya valieron?

Hoy a las 10:00, el gobierno capitalino tomará una decisión crucial para sus trabajadores y en los programas sociales en los que se incluyen vales de despensa.

El gobierno ha actuado con responsabilidad y prontitud para actuar contra aquellos que han falsificado los vales dentro del programa Mercomuna... Incluyendo a los que engatusaron a diversos funcionarios con esos documentos apócrifos, así como aquellos que nuevamente quieren darle el gane a la firma Previvale de José Antonio García León.

El favoritismo ha sido obvio al permitir en la licitación en curso la presentación de documentos falsos y no considerar que la compañía no cuenta con la más mínima experiencia en vales de papel, según se ha hecho público en diversas ocasiones.

Todos atentos. No vaya a ser que está navidad reciban un pavo...roso engaño.

