› Que ahora sí va en serio

Y es el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, el que se la pasa insiste e insiste en que ahora sí va en serio la apertura de las candidaturas del partido albiazul a cualquier ciudadano. “Éntrale, no necesitas ser militante para competir. Si tú eres una persona honesta y tienes el respaldo real de la ciudadanía, vas a ser nuestro candidato. No habrá simulaciones”, afirmó el dirigente partidista al presentar la convocatoria, a la que calificó como histórica. Sin embargo, la aclaración de que no habrá simulación suena para algunos de quienes siguen de cerca lo que ocurre en los partidos más a que la gente no se la está creyendo. Hay algunas otras incógnitas —a las que se pueden sumar más—: ¿la ciudadanía responderá al llamado azul?, ¿la élite dejará pasar a los nuevos liderazgos?, ¿se ofertarán espacios relevantes o cascajeros?, ¿será el PAN cachadera de desprendidos de otros partidos? Pendientes.

› Ahora dice que no hostigó

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Para algunos resulta extraño que cuatro días después del penoso episodio en el Senado, en el que un grupo de legisladores morenistas hostilizó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, salga ahora Gerardo Fernández Noroña a desmarcarse de un hecho en el que claramente participó. Ayer, el expresidente del Senado declaró en sus redes sociales que él no lanzó la piedra y escondió la mano, después de que varios de sus compañeros y él mismo corearan: “¡Morón, Morón!”, durante la visita de quien podría ser aspirante a la gubernatura de Michoacán. Según el polémico legislador, fue el también morenista Emmanuel Reyes el causante de la reacción de sus compañeros, al “desvivirse” en elogios a la presidenta municipal, lo que, dijo, molestó a algunos integrantes de la bancada guinda. Por cierto que Noroña se volvió a victimizar, al negar que haya sido el instigador y que los señalamientos en ese sentido se tratan de una “enésima campaña en mi contra, porque ya saben que todo mundo puede hacer lo que quiera, pero todo es conmigo”. Qué tal.

› Quiere ser jefe de Gobierno

Que se vayan alistando las futuras generaciones de votantes, porque resulta que un político y actor que en estos días anda a la baja —porque así como lo corrieron de La casa de los famosos lo quieren también echar de Morena— acaba de decir que anda en pos de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y es que resulta que Sergio Mayer acaba de decir en una entrevista en el Canal de YouTube del periodista José Luis Guerra que tiene la mira puesta en competir dentro de 12 años. “Cuando estás en la política, tu máxima aspiración es llegar al nivel más alto que la ciudadanía te permita. A mí me encantaría ser jefe de Gobierno y me preparo para ello. Estoy terminando mi doctorado y sé que tengo la capacidad… Yo espero poder estar en la boleta en 2027, pero no para jefe de Gobierno, no es el momento. Tengo que seguir preparándome. Tiene que ser en unos 12 años, tengo la edad perfecta para hacerlo en dos periodos más”, consideró el exgaribaldi. Por lo pronto, será en días y no en sexenios cuando se conozca si la Comisión de Honor y Justicia lo saca o no de Morena. Pendientes.

› Choque escalado

Fuerte el choque entre el anterior y la actual titular del Poder Ejecutivo en Baja California. Y es que ahora el Tribunal de Justicia Electoral de la entidad acaba de resolver que el exmandatario estatal Jaime Bonilla cometió violencia política en razón de género contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La sanción que determinó aplicar es inscribir al primero en el registro de personas sancionadas, la obligación de ofrecer una disculpa pública y que acuda a recibir capacitación en perspectiva de género. Es sabido que Bonilla, ahora arropado por el Partido del Trabajo, ha estado haciendo declaraciones muy frontales contra la morenista, pero también que acaba de ser vinculado a proceso por el caso Next Energy por pagos que, se acusa, fueron irregulares para la instalación de una planta fotovoltaica que nunca se construyó, en lo cual podría haber cometido los delitos de abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades. Por lo pronto, la sanción electoral se suma a una más de carácter administrativo por lo que el petista fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante tres años. Ahí el dato.

› Van 395 por 3 consejerías del INE

Así que sigue caminando el proceso de designación de tres nuevas personas consejeras electorales, que habrán de ocupar los espacios que dejarán vacantes Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, quienes ya se despidieron en la más reciente sesión del Consejo General. Resulta que tras la primera criba, que es la de inscripción, han quedado al final 395 perfiles seleccionados que pasan a la siguiente ronda. Originalmente eran 476, pero el Comité integrado por Selene Cruz, Marcela Elena Fernández, Rubén Lara, Irma Ramírez y Miriam Rodríguez, nos comentan, hizo observaciones a 209, que tuvieron hasta ayer al mediodía para subsanarlas. “Conforme la información presentada por la Secretaría General, 395 aspirantes concluyeron el registro, de las cuales 267 lo hicieron de inicio y 128 atendieron a cabalidad la petición formulada”, refiere el acuerdo que se conoció anoche. Por lo pronto, quienes conocen de temas electorales, han hecho saber que uno de los perfiles considerados entre los 395 es el de Flavio Cienfuegos, quien fue jefe de la oficina de la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Como parte del proceso ahora vendrán las entrevistas. Atentos.

› Millones de vacaciones

Con la novedad de que la Ciudad de México se ha ido vaciando poco a poco, y se espera así siga durante al menos la semana que inicia por las vacaciones escolares que hoy comienzan. De acuerdo con datos de la SEP, en todo el país son 28.9 millones de estudiantes de educación básica y media superior los que entran en receso y dejarán de acudir a 252 mil 800 escuelas públicas y privadas del 30 de marzo al 10 de abril. La reanudación de labores escolares se dará hasta el lunes 13 de abril. En cuanto a profesores, son 1.2 millones los de educación básica y más de 421 mil los de media superior que también podrán descansar las siguientes dos semanas. En el caso de las universidades es sabido que son estas mismas las que definen sus periodos de descanso. En ese nivel, se contabilizan más de 11 mil 700 escuelas públicas y privadas, con una matrícula de aproximadamente 5.6 millones de estudiantes y más de 529 mil docentes. Para algunos son días de descanso, para otros, los de mayor ajetreo. Ahí los datos.